Yeni kabinede Sağlık Bakanı Ahmet Demircan oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yeni kabineyi açıkladı. Buna göre Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yerine AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan geldi.

Ahmet Demircan kimdir?

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, 1954’de Samsun’da doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Samsun İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Samsun 1 No’lu Sağlık Ocağında 8 ay Pratisyen Doktor olarak çalıştıktan sonra Genel Cerrahi ihtisası yaptı. Zorunlu hizmetini Muş Devlet Hastanesinde, askerlik hizmetini Sarıkamış Asker Hastanesinde Tabip Asteğmen olarak yerine getirdi. 1989-1995 Samsun Bafra Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı.

Refah Partisi'nden 20. Dönem, Fazilet Partisi'nden 21. Dönem Samsun Milletvekili seçildi. 54. Erbakan Hükümetinde Devlet Bakanlığı yaptı. Saadet Partisi ve Halkın Sesi Partisi Genel Başkan Yardımcılığında bulundu. 30 Eylül 2012'de 4. Büyük Kongrede AK Parti MKYK üyeliğine seçildi. Halen MKYK üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babası.

Demircan, yeni kabinede Sağlık Bakanı olarak görev yapacak.