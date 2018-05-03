Yeni kampüs, köylere ve yakın çevreye yaşam alanı sağlayacak

Yapılan incelemeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan’ı Tufan Erhürman, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar katıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yaptığı açıklamada, GAÜ Karpaz Yaşam Kampüsü’nün gelişimi ve geleceği ile ilgili bilgilendirmede bulunduklarını belirterek, bölge için önemli bir görevi üstlendiklerinin farkında olduklarını ifade etti. Akpınar ayrıca başta Başbakan Erhürman ve Belediye Başkanı Çoşkuna kampüs’ün gelişimi noktasındaki desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

‘’Üniversite olarak bu süreci kendi imkanlarımızla tamamlama yoluna gittik’’

Akpınar ‘’Girne Amerikan Üniversitesi, Karpaz Belediyesi’nin de düşüncesi ile ortaya koymuş olduğu vizyonunu Büyükelçiliğimizin de desteği ile yaşam kampüsünün temellerini 2012 yılında atmış olduk. Bu süreç bizim için çok büyük bir heyecan ve içten gelen bir istikrarla başlamış olmasına rağmen, o dönemler içerisinde bir takım karşı karşıya kalmış olduğumuz sorunsal sebepleri aşamamış olmamız sebebi ile bir takım gecikmeler yaşadık. O gecikmeler ile ilgili nedenleri geçtiğimiz güz dönemlerinde aktarmış olduk ve bir takım çözüm beklentisi içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Fakat bir yanıt alamadığımızdan dolayı üniversite olarak kendi imkanlarımızla bu süreci bir şekilde tamamlama yoluna gittik ’’dedi.

Bölge bal ormanı projesiyle de hayat bulacak

Akpınar ‘’Aynı zamanda bölge de bir bal ormanı projesiyle de hayat bulacak ayrı bir proje ortaya çıkardık. Bugün sayısal olarak 300 kovanın aktif bir şekilde 1000 kovanı da, bölge halkından eğittiğimiz arıcı arkadaşımızla birlikte yetiştiriyoruz. Ancak yaşam kampüsünün inşaat programıyla ilgili özellikle içinde bulunduğumuz yıl, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin de desteği ile hem Ziraat Fakültesi’ni, hem de Girne Amerikan Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin hayat bulacağı yeni bir çalışma başlattık. Ziraat Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve YÖK’ün onayında. Biz kampüsle ilgili çalışmayı 2018-2019 akademik yılına yetiştirmek üzere planlamış durumdayız’’ dedi.

‘’Kampüsümüzün bir sonra ki yılda açılışını yapacağız’’

Akpınar konuşmasının devamında ‘’Proje başlangıcı olarak 2008 tarihini ortaya koymuşken, ancak 2012 yılında temelini atmayı başarabildik. Bahsetmiş olduğumuz bütün o bürokratik engelleri aşarak, hükümetimizin de kararı ile o dönemde ufak bir düzenleme yapıldı ve bu arazi Girne Amerikan Üniversitesinin kullanımına Bakanlar Kurulu kararı ile verildi. Bakanlar Kurulunun kararının ardından, bölge dokusuna uygun hazırlanan proje ile 2012-2013 akademik yılında temelimizi attık. Temel atma törenimizi, Beşir Atalay ile o dönemin büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile gerçekleştirdik. Kampüsümüzün bir sonra ki yılda açılışını yapacağız’’dedi.

“Köylere ve yakın çevrelere yaşam alanı sağlanacak

Erhürman “Karpaz’ın bölgesel kalkınma projesini hazırlamaya çalışıyoruz. Serhat bey ile olan görüşmemizde öğrencilerin yurtların dışında, köylere ve yakın çevrelere yaşam alanı sağlayabileceği kanaatindeyiz. Arazi üzerinde geniş düşünmemiz gerek ’’dedi.

''Çalışmalar ekonomimizi de güçlendirecek yöndedir''

Konuşmasına Erhürman şu şekilde devam etti. ’’2019-2020 sürecinde minimum 600 öğrenci düşünmekteyiz. Daha da destekleyebilirsek ki ben daha çok desteklemek taraftarıyım, Karpaz’ı ve GAÜ’yü desteklemek yönündeyim. Gençleri yavaş yavaş o yönde desteklemeliyiz. Serhat Bey ve kendi adıma söylüyorum ki; kararlıyız bu işi yapacağız”.

‘’Dipkarpaz halkı olarak bütün gücümüzle mücadele ettik’’

Çoşkun konuşmasında “8 sene önce bize bağlanan köylerle birlikte toplamda 69 tane kültür olmak üzere birlikte yaşamaktayız. Biz Dipkarpaz halkı olarak 40 yıldır, Dipkarpaz’ın doğasını, çevresini ve denizini koruyarak, buraya bir üniversitenin gelmesi için bütün gücümüzle beraber mücadele ettik ve bu mücadelemize bir tek ses veren, Girne Amerikan Üniversitesi olmuştur. Ben göreve geldiğimden beri Serhat Bey ile 3 defa görüşmemiz olmuştu. Dipkarpaz halkı bugün Girne Amerikan Üniversitesi ve heyetimizin biran evvel bu soruna çözüm bulunması gerekmektedir. Hükümet ve GAÜ el ele vererek Karpaz’da ki işlemleri sonlandıralım’’diyerek konuşmasını sonlandırıdı.

