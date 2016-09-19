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Yeni kanun geliyor: Artık tutuklanacaklar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla hazırlanan tasarıda ’vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen’ suçlardaki tutuklama yasağı kaldırılıyor. Tasarının yasalaşması halinde belediye otobüsünde bir kadına saldıran A.Ç hakkında da tutuklama kararı verilebilecek.

Yeni kanun geliyor: Artık tutuklanacaklar

19 Eylül 2016 16:29

Belediye otobüsünde bir kadına saldıran kişinin serbest bırakılması tepkilere neden olurken, Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla hazırlanan tasarıda ’vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen’ suçlardaki tutuklama yasağı kaldırılıyor. Tasarının önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Tasarının yasalaşması halinde belediye otobüsünde bir kadına saldıran A.Ç hakkında da tutuklama kararı verilebilecek. Kurban Bayramı öncesinde Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlık’a gönderilen ceza paketinde önemli bir düzenlemenin olduğu ortaya çıktı. Tasarı ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinde değişiklik yapılması düzenleniyor. Tasarı ile "5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç” ibaresi eklenmiştir" düzenlemesi yapılıyor.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı tasarının yasalaşması ile birlikte vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar tutuklama yasağı kapsamından çıkarılmış olacak. Düzenleme ile birlikte iki yıla kadar hapis cezası öngörülen vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlarda da tutuklama kararı verilebilecek.

Mevcut düzenlemede 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenen ve dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası gerektiren “basit kasten yaralama” gibi suçlarda yargı mercileri bu nedenle tutuklama kararı veremiyor. Özellikle vücut dokunulmazlığına karşı işlenen basit ancak mağdur ve toplum üzerinde infial uyandıran suçlarda tutuklama tedbirine başvurulamaması eleştirilere neden olurken, Adalet Bakanlığının hazırladığı tasarıyla vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar tutuklama yasağı kapsamından çıkartılıyor.

Etiketler: bekir bozdağ


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