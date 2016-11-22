Alınan bilgilere göre, FETÖ ve terör soruşturmaları kapsamında başlatılan OHAL ve devamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uygulamaları ile Silvan Belediyesi'nde 6'sı memur, 13'ü kadrolu işçi ve 6'sı polis memuru olmak üzere 25 kamu çalışanı ihraç edildi.

OHAL kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yayınlandı. TSK'dan bin 988 kişi, Emniyet'ten 7 bin 586 kişi ihraç edildi. Kamu kurumlarında görevli 5 bin 434 kişi görevden uzaklaştırıldı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarından daha önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edildi. 550 dernek, 9 basın yayın kuruluşu ve 19 özel sağlık kuruluşu kapatıldı.

Yusuf Batı

