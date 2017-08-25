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Yeni KHK'da MİT ve Milletvekili kararı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni KHKda MİT ve Milletvekili kararı

25 Ağustos 2017 07:49

İhraç ve iadelerin bulunduğu KHK'larda dikkat çeken bir başka detay ise MİT Müsteşarı ve Milletvekilleri hakkında bulunan maddelerdi.

Yayınlanan yeni KHK'lara göre;

-Milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilecek.

-MİT Müsteşarı Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak

MİT Müsteşarının sorumluluğu Başbakandan alınıp, Cumhurbaşkanına verildi. MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlandı. Devletin çıkarlarının veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının, MİT’te görev yapmış olanların tanıklığı MİT Müsteşarına, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Cumhurbaşkanının iznine bağlandı.

Etiketler: milletvekili, MİT


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