Vali İpek başvuru yaparak parmak ve el ayası izleri alındıktan sonra imza atarak yeni çipli nüfus cüzdanının ücreti olan 16 lirayı görevli memura teslim etti. Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dursun Hızarcıoğlu yaptığı açıklamada, “Bu projenin avantajları, 10 yıl gibi uzun süre taşınabilir olması, taşıma kolaylığının olması. Vize muafiyeti olan ülkelerde seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi. En büyük özelliklerinden bir tanesi bana göre sahteciliğin en asgariye yani sıfıra indirmek gibi bir özelliğini olması. Tüm Türkiye’de kimlik kartı almayan vatandaş kalmayacak. Elbette bugün ilk gün olması nedeni ile bir yoğunluk var. Cihazların yeni olması, ilk kullanım olması bazı aksaklıklara neden oluyor. Ama zamanlar her şey oturacaktır” dedi.

Osman Aksu