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Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?

Denizli İl Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik kartlarının dağıtımına 2 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde başlanacağını bildirdi.

Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?

29 Aralık 2016 18:00

Denizli İl Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yenik kimliklerin uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilerek, "Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı (https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da Çağrı Merkezi (199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilecek. İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılacak" denildi.

KİMLİK ÜCRETLERİ

Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "2017 yılı kimlik kartı bedeli; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında peşin olarak tahsil edilir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarına ilişkin olarak kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda herhangi bir bedel alınmayacak" ifadelerine yer verildi.

Zekican Şenkaya 


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