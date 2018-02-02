Yeni kurulan futbol takımı takdir topladı

Hanımçeşmespor Teknik Direktörü Mehmet Kale ve takım kaptanı Yasir Akbunar kulüpleri hakkında açıklamalar yaptılar.

Tecrübeli ve başarılarından sıkça söz ettiren Kulüp Teknik Direktörü Mehmet Kale yaptığı açıklamada, " Uzun yıllar Tavşanlı'da gençlere sahip çıkabileceğimiz bir takım kurma düşüncesinde idik. Bunu da Tavşanlı'mızın tanınmış futbolcusu ve esnaflarından Yasir Akbunar arkadaşımız ile başardık. Tabi amacımız her maçta galip gelmek değil. Öncelikle birlik ve beraberliği sağmak asıl amacımız. Gençleri tek bir çatı altında toparlamak amacımız ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Gençlerimize de Yasir Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Tabi bizler Amatör takımlar olarak toplumun sivil polisi gibiyiz. Bu nedenle herkesin elini taşın altına koyarak amatöre yardım etmesini temenni ediyoruz.

Tabi her kulüpte olduğu gibi bizlerin de eksikleri var. Öncelikle takımı bir çatı altında tutmak için bir yerimizin olmasını istiyoruz. Tavşanlı Belediye başkanımıza da bu vesile ile sesleniyorum. İnşallah bu konuda duyarlı olur ve bizlere yardımcı olur inancındayım. Bu konu çok önemli. Bizler bu sene amatör kümede mücadele ederken, gençlerde de mücadele ettik. U 11, U12'lerde bu mücadeleyi başlattık. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Hedeflerimiz arasında sağlıklı nesiller yetiştirmek, spor yapmayı sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, bunları yaparken de başarı kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Tavşanlı Hanımçeşmespor 3 haftada 3 galibiyet aldı.

Tuna İşleyen

