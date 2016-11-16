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Yeni Lif Örnekleri 2017

Banyo kesesi olarak kullanılan ve el örgüsü ile yapılan birbirinden hoş lif modelleri banyoların olmazsa olmazlarındandır.

Yeni Lif Örnekleri 2017

16 Kasım 2016 16:44

Geçmişten günümüze kadar ülkemizde bir çok evde banyo kesesi olarak örgü lifler kullanılmaktadır. Yapımı basit olduğu için herkes tarafından yapılıp banyolara konulabiliyor. Yapmayı bilmeyen de düşük fiyatlara yapan kişilerden satın alıyor. Yapılışı öğrenmek ise çok zor değil. Bir kaç anlatımlı modele göz atarak nasıl yapıldığını herkes öğrenebilir. Ayrıca örgü ile en çok yapılan el işinin lif olduğunu da biliyor muydunuz? Çünkü yapılışı çok basit ve kısa sürdüğünden dolayı tercih ediliyor. Eğer sizde öğrenip yapmak istiyorsanız lif modelleri kategorisine göz atabilirsiniz.

Örgücü kişiler hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel örgüler yapabiliyorlar. Yapılan lifler de birbirinden güzel oluyor. Motifli lifler üzerine yapılan hayvan motifleri, çiçek motifleri, taraftar takım motifleri gibi bir çok motif yapılmaktadır. Hayal gücü kullanılarak yapılan liflerin üzerindeki motiflerle lifler daha şık görünüyor. Özellikle çeyiz bohçasına konulan lifler motifler ile süsleniyor. Yeni yılda yeni örnekler öğrenmek istiyorsanız 2017 lif modelleri  sayfasına göz atabilirsiniz. Buraya eklenen lif modelleri ile hangi lifi yapacağınıza karar verebilirsiniz. Ayrıca el isi hobiler sitesinde bir çok anlatımlı lif modelleri de yer almaktadır. Lif yapmak istiyorsanız bu sitese göz atmanızda fayda var. 

Yeni Lif Modelleri

hayaziici

Her zaman aynı modelleri yapmaktan sıkılanlar yeni model arayışına girerler. Buldukları yeni modelleri yapmak isterler. Bunun için de www.elisihobiler.com sitesi sürekli yeni modeller ekleyerek ziyaretçilerinin yeni model öğrenmelerini saklıyor. Bu siteye girip lif yapılışını öğrenenler rahatlıkla örgü lifler yapabiliyorlar.  Genç kızların çeyiz sandıklarına koyulan örgü lifleri kendi el emekleri ile yapıyorlar. 

Çeyiz bohçası hazırlarken içerisinde mutlaka olması gerekenler arasında lif, patik ve havlular vardır. Bu gelenek yüzyıllardır yapılıyor. Bohçaların içerisine el işi ile yapılmış olan diğer el işleri de konuluyor. Fakat en fazla havlu , lif patik ve yazma gibi işler konulmaktadır. Eğer birine çeyiz bohçası hazırlamaya başladıysanız bu işlerden koymayı unutmayın. Yapmayı bilmiyorum diye de üzülmeyin el isi hobiler sitesinde bir çok örneğin anlatımı bulunmaktadır. Kolay yöntemlerle örgüyü öğrenebilir sizlerde yapabilirsiniz. 

İlandır.

Etiketler: 2017 lif modelleri


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