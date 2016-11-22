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Yeni mahsul zeytinyağının kilosu 13 TL’den satılıyor

Türkiye'de önemli zeytincilik merkezlerinden biri olan Kilis'te, yeni mahsul zeytinyağının kilosu 13 TL’den satışa sunulmaya başlandı.

Yeni mahsul zeytinyağının kilosu 13 TLden satılıyor

22 Kasım 2016 13:59

Zeytinyağı satıcısı Mevlüd Bediroğlu, bu yıl zeytinyağının fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu ifade ederek, “ 10 yılı aşkın bir sürededir, cüzi miktarlarda zeytinyağı fiyatlarında artış yaşandı. Bu yıl Kilis’te rekolte düşüşü var. Kilis’teki zeytin bahçelerinin içerisinde 80-100 yaşında olan ağaçlar dahi ürün veriyor. Kilis zeytinyağının kendine has bir tadı olduğu için yöre insanı tarafından tüketiliyor.Asit oranı düşüktür. Zeytin taneleri eskiden mahserelerde (zeytinyağı fabrikası) bekletilerek eski teknoloji ile üretilirdi. Şimdi ise modern tesislerde günlük olarak sıkılıyor. Fabrikaların kapasitesi çok yüksek, son teknoloji ile zeytinyağları üretiliyor” diye konuştu. 

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: zeytin yağı fiyatları, zeytincilik


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