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Yeni Malatya Alanya canlı izle (Bein Sports Lig TV)

Yeni Malatya Alanya maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları Yeni Malatya Alanya canlı izle aramaları yapıyor. Yine taraftarlar arama motorları üzerinden Yeni Malatya Alanya şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Yeni Malatya Alanya canlı izle (Bein Sports Lig TV)

13 Nisan 2018 17:43

Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Yeni Malatya Alanya maçı canlı izle aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Yeni Malatya Alanya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Yeni Malatya Alanya maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

E.Yeni Malatyaspor, A. Alanyaspor karşısında puan arayacak

Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. 

Yapılan son antrenmana belinden sakat olan Nacer Barazite ve hafif sakatlığı bulunan Sincere Seth katılmadı. Bu oyunculardan Barazite’nin A. Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Antrenman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, yarın oynayacakları Alanyaspor maçının önemine dikkat çekerek, kazanmaları gereken bir 90 dakika oynayacaklarını söyledi. Alanya maçının alt sıralardaki şekillenme bakımından büyük önem taşıdığını belirten Bulut, “Alt sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakikaya çıkacağız. Bu anlamda herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını bekliyorum” dedi. 

Daha sonra taktik ağırlık bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Çalışmayı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de saha kenarından bir süre takip etti. 

Yeni Malatya Alanya nasıl canlı izlenir?

Yeni Malatya Alanya maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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