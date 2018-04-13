Yeni Malatya Alanya canlı izle (Bein Sports Lig TV)

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E.Yeni Malatyaspor, A. Alanyaspor karşısında puan arayacak

Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Yapılan son antrenmana belinden sakat olan Nacer Barazite ve hafif sakatlığı bulunan Sincere Seth katılmadı. Bu oyunculardan Barazite’nin A. Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Antrenman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, yarın oynayacakları Alanyaspor maçının önemine dikkat çekerek, kazanmaları gereken bir 90 dakika oynayacaklarını söyledi. Alanya maçının alt sıralardaki şekillenme bakımından büyük önem taşıdığını belirten Bulut, “Alt sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakikaya çıkacağız. Bu anlamda herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını bekliyorum” dedi.

Daha sonra taktik ağırlık bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Çalışmayı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de saha kenarından bir süre takip etti.

Yeni Malatya Alanya nasıl canlı izlenir?

Yeni Malatya Alanya maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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