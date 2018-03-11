Yeni Malatya Fenerbahçe Canlı İzle ! Malatya CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe şifresiz canlı izle ! Malatya Fener karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Yeni Malatya Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Malatya Fenerbahçe şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 24 maçta 9 galibiyet,7 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 34 puanla 9.sırada yer alan Yeni Malatyaspor oynadığı son 24 karşılaşmada 12 galibiyet,8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 44 puanla 4.sırada bulunan ve şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ile karşılaşıyor.Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Malatyaspor Fenerbahçe maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Fenerbahçe derbi öncesi moral arıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste aldığı iki mağlubiyet sonrasında Evkur Yeni Malatyaspor yenerek önümüzdeki hafta oynayacağı Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe alacağı galibiyetle derbi öncesi moral bulmak hedefinde. Sarı-lacivertliler ligde 3-1’lik Beşiktaş ve 3-2’lik Akhisarspor mağlubiyetlerinin ardından Yeni Malatyaspor karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig’in ilk yarısında tarihinde ilk kez Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahasında sarı-siyahlıları 3-1 mağlup etmiş ve golleri Ozan Tufan, Giuliano ve Hasan Ali Kaldırım atmıştı.

Goller Brezilyalılardan

Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son 10 golün sekizi Brezilyalı oyuncularından geldi. Giuliano 10 gol atarken Fernandao 3 ve Josef de Souza 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalısı Giuliano, Süper Lig’de oynadığı 21 müsabakada 11 gol 2 asist yaparak doğrudan 13 gole katkıda bulundu.

Josef de Souza öne çıkıyor

Fenerbahçe’nin başarılı orta sahası Josef de Souza gösterdiği performansla takımı adına öne çıkıyor. Brezilyalı Süper Lig’de oynadığı 23 müsabakada 2 gol 2 asistlik performans gösterirken verdiği 51 ara pasıyla bunu en çok yapan futbolcu oldu.

Sakat ve Cezalılar

Fenerbahçe’de cezalı oyuncu bulunmazken İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmazken İsmail Köybaşı’nın durumu ise şüpheli.



Yeni Malatyaspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilir mi?

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.



