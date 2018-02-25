Yeni Malatya Karabük canlı izle ! Malatya Karabük CANLI SKOR (Bein Sports İZLE )

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Evkur Yeni Malatyaspor’da bütün hesaplar 3 puan üzerine

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Pazar günü 13.30’da Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek Evkur Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları sürerken, yönetim taraftarı maça davet ederek, ‘Bizi yalnız bırakmayın’ dedi.

Zorlu maça Nurettin Soykan Tesisleri’nde taptığı antrenmanlarla hazırlanan sarı kırmızılılarda hedef galibiyet. Son 3 haftadır galibiyet elde edemeyen Malatya temsilcisi, sahasındaki maçta Karabük’ü yenerek 30 puan barajının üzerine çıkmak istiyor.

Sarı kırmızılılarda bu maçta takımın önemli 2 isimi kart cezalısı. Issam Chebake ve Sadık Çifpınar’ın forma giyemeyeceği maçta Sadık’ın yerine Mina, Chebake’nin bölgesinde ise Rahman Buğra göreve yapacak.

“Lütfen maç seçmemeye özen gösterelim”

Bu arada Malatya yönetimi Kardemir Karabük maçıyla ilgili açıklama yaparak, müsabaka biletlerine ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu. Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, zor bir maça çıktıklarını kaydederek, “Son haftalarda ligde her takımın şiddetle puan arzusu müsabakaların zorluk derecesini daha da arttırıyor. Bu anlamda puan aslanın ağzında. Geçen hafta deplasmandan aldığımız 1 puanın değer kazanması için Karabük maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Rakibimizin lige tutunabilmesi adına önem taşıyan bu maç her bakımdan zor görünüyor. Burada taraftarımıza büyük görev düşüyor. Lütfen maç seçmemeye özen gösterelim. Takımımızı bu kader haftalarında tribünde yerimizi alarak destekleyelim” dedi.

“Fikstür olarak zor bir sürece girdik”

Gündüz, Karabük maçıyla birlikte kendileri için zorlu bir fikstürün de başlayacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ligde artık telafi olmayan haftalara girildi. Belki biz alt sıralardan biraz uzak görünüyoruz ama bu uzaklık yanıltıcı bir uzaklık. Puanların birbirine çok yakın olduğu alt sıralarda 2 hafta maç kaybeden takım bir anda kendisini tehlike bölgesinde bulabilir. Bu anlamda her puan çok anlamlı ve her maç çok önemli. Fikstür olarak zor bir sürece girdik. Umarım bu haftalardan alnımızın akıyla çıkmasını biliriz.”

Yeni Malatya Karabük nasıl canlı izlenir?

Yeni Malatya Karabük maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Yeni Malatya Karabük maçı şifresiz izlenebilir mi?

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Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Karabükspor, Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, sezonu kapatan Alexe ve kaleci Rbka yer almadı. Kırmızı-mavili ekip gerçekleştirdiği idman sonrası kara yolu ile Ankara’ya buradan da hava yolu ile Malatya’ya hareket etti.



