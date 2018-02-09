Yeni Malatya Kasımpaşa Canlı İzle ! Malatya Kasımpaşa CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

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Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçında galibiyet arayacak

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında yarın seyircisi önünde Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını yaparak kampa girdi. Geçen hafta aldığı Antalya yenilgisini unutturmak ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, galibiyet için kenetlendi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Kasımpaşa maçının taktiğini çalışan Evkur Yeni Malatyaspor, kart cezalıları Issıam Chebake ve Adem Büyük forma giyemeyecek. Son antrenmanda maçın on birini de netleştiren Teknik Direktör Erol Bulut, kalede Ertaç, savunmada Seth, Sadık, Mina, Cissokho, orta sahada Azubuike, Aytaç, Murat, Pereiara, Dening, forvette ise Khalid’e şans tanıdığı gözlendi.

Rakibin etkili oyuncularına ekstra önlem almayacağı öğrenilen Erol Bulut’un, Dening ve Pereiara’ya ise kanat akınlarında içeriyi zorlamaları talimatı verdiği belirtildi. Yarın saat 20.00’de oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerinden Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Yeni Malatya Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Yeni Malatya Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Yeni Malatya Kasımpaşa maçı şifresiz izlenebilir mi?

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Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.



Yönetimden maça davet

Karşılaşma saatinin geç olması ve hava soğukluğu gibi nedenlerden dolayı maça ilginin az olma ihtimalini göz önüne alan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, taraftara bir kez daha çağrıda bulunarak bu önemli maçta statta olmalarını istedi.

Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, “Kasımpaşa maçı hem onlar açısından hem de bizim açımızdan oldukça önemli bir müsabaka. Bu maçı kazanan takım büyük avantaj elde edecek. Ligde yarış gittikçe kızışıyor. Bizim buradan alacağımız 3 puan rahatlamamız açısından da oldukça önemli. Bu anlamda taraftarımıza büyük iş düşüyor. Maçın günü ve saatini düşünmeden herkesin takımının yanında olması lazım diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un hedefi ilk 10

Evkur Yeni Malatyaspor’un Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, sezonu ilk 10 takım arasında bitireceklerine inandıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın hedefi ve yönetimin uzun vadedeki planlarıyla ilgili İHA’ya konuşan Erdal Gündüz, bu sezonu ilk 10 takım arasında bitirdikten sonra önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

“Hedeflediğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu sezon Süper Lig’e renk kattıklarını kaydeden Gündüz, “Kulüp olarak bu sezon hedeflediğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Yönetim olarak kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirledik. Bu hedeflerimizden ilki bu sezon ligde kalmak idi. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Evkur Yeni Malatyaspor olarak sezonu ilk 10 takım arasında bitireceğimize inanıyorum. Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu sezon Süper Lig’e renk kattığımızı düşünüyorum” dedi.

“Uzun vadede şampiyonluk hedefimiz var”

Gündüz, önümüzdeki sezon hedeflerinin Avrupa Kupaları olacağını belirterek, “Yönetim olarak kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirledik. Bu sezon ki hedefimiz ligde kalmak idi. Önümüzdeki sezon ise inşallah Avrupa Kupalarına katılmak için mücadele edeceğiz. Uzun vadede ise şampiyonluk hedefimiz var. Biz bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Camiamızın da inanmasını istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz halinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir işin olmadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın saat 20.00’de deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştı.

Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve akşam saatlerinde hava yolu ile Malatya'ya gidecek.

