Yeni Malatyaspor, Ceyhun Gülselam transferini bitirmek istiyor

E.Y. Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek ve Teknik Direktör Erol Bulut'un, İstanbul’da bir araya gelerek başlattığı transfer çalışmalarında ilk olarak rotanın çevrildiği Karabükspor’un orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ile transfer görüşmesi gerekleştirileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün başarılı oyuncuyla anlaşması halinde, bu transferi bir iki gün içerisinde bitirmeyi planladığı bildirildi. Yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı kulübünden ayrılmayı düşündüğü öğrenilen Ceyhun’un da Malatya ekibinden gelen teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

Yeni Malatyaspor’un, transferde temas halinde olduğu bir diğer futbolcu Bolusporlu sol bek Umut Meraş’la ise anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Malatya yönetiminin 22 yaşındaki sol bek için Boluspor ile bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Mehmet Türel

