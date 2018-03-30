Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği Canlı İzle (Bein Sports,LİG TV) Malatya Gençlerbirliği CANLI Skor

Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği canlı izle ! Malatyaspor Gençlerbirliği karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Malatyaspor Gençlerbirliği maçı canlı izle beinsports aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Malatyaspor Gençlerbirliği şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Malatyaspor Gençlerbirliği maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 26 maçta 9 galibiyet,7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 34 puanla 10.sırada yer alan Malatyaspor, oynadığı son 26 karşılaşmada 6 galibiyet,9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 27 puanla 16.sırada bulunan alt sıralardan yer almak isteyen Ankara ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Evkur Yeni Malatyaspor’dan küme düşme senaryolarına tepki

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, takım olarak küme düşmek gibi cümleler konuşmadıklarını belirterek, "Küme düşmek gibi cümleleri kendi aramızda hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Bugüne kadar da hiç konuşmadık. Üst üste kayıp ettiğimiz iki maç var. Kayıp edilen karşılaşmalar üzerinden çok fazla kıyamet senaryoları üretmenin anlamı yoktur” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sportif Direktör Ali Ravcı, taraftara mesaj vererek "Kırgınlığı bir kenara bıraksınlar"dedi. Küme düşme korkusu yaşamadıklarını kaydeden Ravcı, "Küme düşmek gibi cümleleri kendi aramızda hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Bugüne kadar da hiç konuşmadık. Üst üste kayıp ettiğimiz iki maç var. Kayıp edilen karşılaşmalar üzerinden çok fazla kıyamet senaryoları üretmenin anlamı yoktur. Neticede Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı kaybettik. Bizim tek üzüntümüz onları iyi olmadıkları günlerinde yakaladık. Bu takımlardan puan alabilirdik. Ama hatalar yaptık. Futbolda maç içerisinde bu tarz hatalar olabiliyor. Hatalarımız neticesinde mağlup olduk" şeklinde konuştu.

"Gençlerbirliği maçını kazanmalıyız"

Ravcı, Gençlerbirliği maçıyla yeni bir haftaya başlayacaklarını ifade ederek, "İlerleme kaydedeceksek hatalarımızla ilerleme kaydedeceğiz. Ne kadar çok hatalarımızın farkına varıp bunları düzeltirsek başarıya da o şekilde ulaşacağız. Onun için çok fazla olayı büyütmenin anlamı yoktur. Çünkü bu haftaya kadar 34 puan toplayan elimizdeki mevcut oyunculardır. Bu oyuncular saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Bizim onlara olan güvenimizi ve inancımızı hiçbir zaman boşa çıkarmadılar. Gençlerbirliği maçıyla birlikte yeni bir haftaya başlıyoruz. Bundan sonraki her hafta ister ligin üst sıralarındaki rakiplerle oynayın, ister alt sıralardaki takımlarla oynayın zor geçecektir. Her maç artık ateşten gömlek gibi, bizde oyuncularımızda bunun bilincindeler. Arada ister istemez kazalar olabiliyor. Takılıp kalmamak lazım, güneş battı diye oturup ağlayacak halimiz yok. Ertesi gün güneş yeniden doğduğunda ne yapacağımıza doğru karar vermek zorundayız. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerbirliği maçı kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşma, taraftarımızı mutlu edebilmek adına bunu başarmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Kırgınlıkları bir kenara bıraksınlar"

Taraftardan her dönem ‘Büyük Malatyaspor Taraftarı’ diyerek bahsettiğini ifade eden Ravcı, kulübün gerçek sahibinin taraftar olduğunu söyledi. Ali Ravcı, "Onlar hakikaten büyük taraftar ve bu kulübün gerçek sahibi Malatyaspor’un taraftarıdır. Yaş olarak bazılarından büyük veya küçüğümdür. Onların hem kardeşleri hem ağabeyleri olarak kendilerinden bir ricam var. Bazı şeylere evet kızmış, sinirlenmiş olabilirler. Ama onlar bu kulübün gerçek sahibidir. Bizler, profesyoneller, yöneticiler gelip geçiciyiz. Yeni Malatyaspor Kulübü var olduğu müddetçe kulübün gerçek sahipleri de var olacaktır. Şahıslara olan kızgınlıktan dolayı takımlarını sahipsiz bırakmasınlar. Bizim her şey den fazla taraftara ihtiyacımız var. Bizim onlar olmadan başarılı olmamız düşünülemez. Özellikle Gençlerbirliği ve ondan sonraki maçlarda kendilerinden mahrum bırakmasınlar. Küslükleri, kırgınlıkları bir kenara bıraksınlar. Takımlarına sahip çıksınlar. Bizler profesyoneller olarak bu gömleği giymişiz ama bizlerde birer taraftarız. Yarın-öbür gün bizlerde bu gömleği çıkardığımızda aynı şey bizler içinde geçerli. Taraftarın bu kulübü ne kadar çok sevdiğini biliyorum. İçerdeki ve dışarıdaki yenildiğimiz maçlarda takımı tribünlere çağırıp bağırlarına basıyorlarsa, bu onların kulübe olan gerçek sevgisinin göstergesidir" diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un hedefi 40 puanı yakalamak

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde kalma barajının 40 olacağını belirterek, "40 puanı aşmadan ligde kalma konusunda rahatlamayacağız" dedi.

Takımdaki son durum ve ligdeki küme düşme barajıyla ilgili İHA’ya açıklamada bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, son 2 haftada kaybettikleri Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında bireysel hataların ön plana çıktığını kaydetti.

Evkur Yeni Malatyaspor olarak 40 puanın üzerine çıkmadan rahatlamayacaklarını belirten Bulut, “Son haftalarda düşme hattı ve üzerinde bulunan takımların puanlar kazanması barajı 40 puan yaptı diye düşünüyorum. Bu nedenle biz 40 puanı aşmadan ligde kalma konusunda rahatlamayacağız. Ben daha önce de söyledim, henüz konuşmak için erken diye. Bu takım buralara dişiyle tırnağıyla geldi ve bundan sonraki süreçte de yine alın teriyle puanlar kazanacaktır. Bu anlamada hiçbir korkum yoktur. Ancak son haftalarda oynadığımız 2 maçta da bireysel hataların ön plana çıktığını gördük. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli maçlar var. Hepsi de çok zor geçecek bu maçların. Motivasyonumuz bozmadan bu maçları düşünmemiz gerekiyor” dedi.

“Aldığımız sonuçların sistemle alakası yoktur”

Bulut, ‘Sistem değişikliği nedeniyle kötü sonuçlar alınıyor’ yönündeki eleştirilere de cevap vererek, şunları söyledi: “Sistem değişikliği deniyor ama daha sahada oynatılan sistem bile doğru düzgün izah edilemiyor. Benim Trabzon maçında oynattığım sistem 5-3-2 idi. Bu sistemi zaman zaman maçlarımızda oynuyoruz zaten. Günümüz futbolunda A sistemi, B sistemi diye bir olay yok zaten. Maça göre, skora göre, anlık durumlara göre sisteminiz değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle aldığımız sonuçların sistemle alakası yoktur. Sadece biraz bireysel sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu da düzeltecek olan yine biziz. İnşallah Gençlerbirliği maçıyla birlikte yeni bir seriye başlarız.”

Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği nasıl canlı izlenir?

Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçı şifresiz izlenebilir mi?

Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.