Yeni Malatyaspor Konyaspor Şifresiz Canlı İzle| Malatya Konya maçı kaç kaç?

Yeni Malatyaspor Konyaspor şifresiz Canlı İzle bilgileri ile karşınızdayız. Süper Lig'in 4.hafta mücadelesinde bu akşam Malatyaspor ile Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Mücadeleye ait bütün detaylar ayrıntılı olarak bu haberde yer alıyor.

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Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular iddialı

Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, sezona iyi başladıklarını belirterek, “Sezona iyi bir başlangıç yapmayı istiyorduk. Nitekim öyle oldu. Bu hafta sahamızda oynayacağız. Evimizde oynayacağımız maçları kazanmalıyız” dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Issam Chebake ve Rahman Buğra Çağıran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başladıklarını belirten Chebake, “Sezona iyi bir başlangıç yapmayı istiyorduk. Nitekim öyle oldu. Oynadığımız 3 maçta 7 puan topladık. Kayseri’de aldığımız beraberliğin önemi, Konyaspor karşısında alacağımız galibiyetin ardından daha iyi anlaşılacak. Takım içerisinde rekabetin oluşmasının hepimiz açısından önemi var. Bu bizleri daha üst seviyelere taşıyacaktır. Rekabet idmanlardaki performansımızı da artıracak. Antrenmanlarda daha iyi olan maçlarda formayı daha çok hak eder. Bu sezon sonunda başarıya ulaşabilmemiz için evimizde oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Konya maçı zorlu bir müsabaka olacak. Kaliteli futbolculardan kurulu ekipler. Bizimde hedeflerimiz var. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Lig uzun bir maraton. Alacağımız galibiyet belki bazı şeyleri değiştirmeyebilir. Gelecek adına bir şeyler söylemek için henüz çok erken” diye konuştu.

“Her mevkide olmak güzel bir şey”

Orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise iyi gidişatlarını sürdürmek istediklerini ifade ederek, “Burada 3. sezonumu yaşıyorum. Takım içerisinde güzel arkadaşlığımız var. Ligin ilk üç haftasını geride bırakırken topladığımız puanlarla başarılı bir grafik çizdiğimizi düşünüyorum. Bu başarının altında takımdaşlık ruhu yatıyor. Sezona çok güzel başladık. İyi futbol oynayarak güzel sonuçlar aldığımız için mutluyuz. Bu aralar joker oyuncu gibi değerlendiriliyorum. Bu durum beni etkilemiyor. Saha da her mevkide olmak güzel bir şey. Nerede oynarsam oynayayım en iyisini yapmaya çalışıyorum. İllaki her futbolcunun içinden geçen bir mevkii vardır. Takımımın başarısı için nerede görev yapmam gerekiyorsa orada görev yapmaya hazırım” dedi.

“Geçen yıl yaptığımızın üstünü yapmak istiyoruz”

Hedeflerinin geçen yılki sıralamalarının üzerine çıkmak olduğunu kaydeden Rahman, “Gerçekçi olmak gerekirse, geçen yıl ne yaptıysak biraz daha onun üzerinde bir şeyler yapmamız lazım. Ligi biraz daha üst seviyelerde bitirebilmenin bizim için daha doğru olduğunu düşünüyorum. İleriye daha sağlam ilerleyebilmek için bunun bizim için güzel bir hedef olduğunu düşüyorum. Konyaspor maçına iyi hazırlanıyoruz. Bu zamana kadar da taraftarımız bizlere çok güzel destek verdiler. Onların sayesinde bu puanları aldık diyebilirim. Onların yanımızda olduğunu hissedebilmek çok güzel. Cuma akşamı sahada bizim üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rakibimizin eksik yönlerini çalışıp bunların üzerine giderek inşallah Cuma günü sahadan güzel bir skor almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Malatyalı futbolseverlerden Atiker Konyaspor maçı biletlerine ilgi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor müsabakası biletlerine Malatyalı futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yaparak 3 haftada 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takımda yüzler gülüyor. 31 Ağustos Cuma akşamı sahasında Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Malatya ekibinde bütün hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.

Takımlarının iyi gidişatıyla yüzleri gülen Malatyalı futbolseverler, pazartesi günü itibarıyla satışa sunulan Atiker Konyaspor maçı biletlerine büyük ilgi gösterdi.

Müsabaka biletleri merkez gişeleri ve AVM önündeki gişeden, batı alt 60 TL, batı üst 40 TL, doğu alt 25 TL, doğu üst 20 TL, güney alt 15 TL, güney üst 10 TL, kuzey alt 15 TL, kuzey üst 10 TL ve misafir tribün 13 TL olarak satılıyor.

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

31 Ağustos Cuma günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman, Ahmed, Guilherme, Pereira, Aleksic, Adem, Boutaib

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat, Ömer Ali, Jonsson, Moke, Fofana, Yatabare, Jahovic