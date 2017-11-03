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Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı biletlerine yoğun ilgi

Süper Lig’in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü Malatya’da oynanacak E. Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir müsabakası biletlerine yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı biletlerine yoğun ilgi

03 Kasım 2017 12:16

Taraftarların müsabaka biletlerine erişimi noktasında yaşadığı sıkıntılar dikkate alınarak, İnönü Stadı önünde bulunan gişelerin ikisinin Eski Belediye Meydanı’na taşınmasıyla birlikte bilet satışına ilginin daha da arttığı bildirildi.

Önemli bir bölümü satılan müsabaka biletlerinin maç gününe kadar tamamına yakınının Malatyalı futbolseverler tarafından satın alınmasının beklendiği belirtiliyor.

Medipol Başakşehir maçı biletleri, Batı Alt Tribün 50, Batı Üst 30, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Güney Alt 7.5, Güney Üst 5 TL’den satılıyor.

Malatyalı taraftarların, 5 Kasım Pazar günü oynanacak E. Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir müsabakasının biletlerine internetin yanı sıra yeni stadyum önü, İnönü Stadyumu ve Eski Belediye Meydanı’ndaki gişelerden ulaşabilecekleri belirtildi. 

Mehmet Türel
 

 

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