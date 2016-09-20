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Yeni Malatyaspor temkinli

TFF 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Türkiye Kupası’nda karşılaşacakları Kurtalanspor takımı için, “Saygı duyacaksanız ki, saygı karşınıza gelsin” dedi.


20 Eylül 2016 17:37

Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren sarı-kırmızılılarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, Gaziantep galibiyetiyle yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Buz, çok ciddi bir rakibe karşı kazandıklarını kaydederek, “Baktığımız zaman ciddi bir rakip ile ciddi bir müsabakaya çıktık. Böylesine ciddi bir rakip karşısında üç puanımızı aldık. Bu bizim için önemliydi. İlk devrede istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Yine defansif anlamda iyi çalıştığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda yaptığımı 2-3 değişiklikten iki tanesi golü attı. İyi bir ikinci yarı oynadığımızı düşünüyorum. Futbolda her zaman pozisyon bulmak ve kalenizde pozisyon vermek vardır. Bunun sonunu getirmek önemlidir. Stadyuma gelen ve 90 dakika bizi destekleyen taraftarımıza güzel bir maç izlettirerek, üç puanımızı aldık” dedi.

“Şehirde soru işaretleri oluyor”
Buz, şampiyonluk için şehrin de inanması gerektiğini söyleyerek, “Şehirde soru işaretleri oluyor. Malatya içinde ve dışında, taraftarlarımız bizim maçlarımızı izleyemiyorlar. Taraftarımızı takımlarında o ışığı göremediği için kafalarında soru işaretleri var. Bizim onları inandırmamız lazım. İyi futbol oynayarak ve güzel sonuçlar alarak, taraftarlarımızı inandırmalıyız. Oyun olarak yükselen bir form grafiğimiz var. Yolumuz dikenli bir yol. Olayın içinde olduğumuz için bize kolay geliyor. Fakat Malatyaspor’un desteğe ihtiyacı var. Malatya’nın büyüklerinin desteğine ihtiyacı var. Ama taraftarlarımız bize inanabilirler. Biz, bu sene Süper Lig'e çıkacağız” diye konuştu.

“İyi takım izliyorsunuz ve arkanızdaki futbolcular size güven veriyor”
Takımın kadro derinliğiyle ilgili sorulan bir soruyu da cevaplayan Buz, “Alternatifli futbolcularımız var. İyi takım izliyorsunuz ve arkanızdaki futbolcular size güven veriyor. Hem ligde hem de kupada yolumuza ilerliyoruz. Gençlerbirliği ve Bursaspor’da görev yaptığım süre içinde kupada çeyrek finallerim oldu. Oynamayan futbolcuları da kupa maçlarında belirli bir seviyeye getirmek imkanımız oluyor. Kupa bize maliyetli, oynamasak daha iyi olur gibi bir düşünceye sahip değilim. Halı sahada da olsa kazanmak isterim. Bizim yapımız böyle olması gerekiyor. Azimli olmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Herkese karşı saygı duyacaksanız ki, saygı karşınıza gelsin”
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakasında Kurtalanspor ile oynayacakları 90 dakika ile ilgili de konuşan Buz, “Futbolcuları bu tür müsabakalara hazırlamak gerçekten kolay değil. Her şeyden evvel futbolcularımız şunu idrak etmeye çalışıyorlar. Herkese karşı saygı duyacaksanız ki, saygı karşınıza gelsin. Saygı duymazsanız, işiniz o zaman çok zor. Bal ligi de olsa, amatörde olsa, halı sahada olsa rakibinize saygı duymak zorundasınız. Rakibimiz varını yoğunu ortaya koyacaktır. Hedefimiz tur atlamak olacak. Bütün hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. İnşallah taraftarımıza güzel bir maç izlettirip, turu atlayacağız” dedi. 

Mehmet Türel
 

Etiketler: Yeni Malatyaspor


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