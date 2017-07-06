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Yeni Malatyaspor'da Boutaibi ve Chebake, kampa katıldı

Spor Toto Süper takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’un transferde daha önce anlaşmaya vardığı Faslı oyuncular Khalid Boutaibi ve Issam Chebake sarı-siyahlılara imza atıp, takımın Bolu kampına katıldı.

Yeni Malatyasporda Boutaibi ve Chebake, kampa katıldı

06 Temmuz 2017 12:05

Yeni Malatyaspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Forvet oyuncusu Khalid Boutaibi ve sağ bek oyuncusu Issam Chebake İstanbul’da başkan Gevrek’in ofisinde sarı-siyahlı takımla sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Issam Chebake ve forvet oyuncusu Khalid Boutaibi imza töreninde Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla poz verdi.

İmza töreninde konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek, “Transfer çalışmalarımız kapsamında daha önce anlaşmaya vardığımız iki Faslı futbolcu ile sözleşme yaptık. Malatyaspor camiasına hayırlı olsun. Bu oyuncuların kalitelerine güveniyoruz. Umarım burada kısa sürede takıma uyum sağlarlar. Transferlerimiz hocamız Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda devam edecek” dedi. 

Mehmet Türel 


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