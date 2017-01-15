Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Yeni Malatyaspor’da istifa şoku

Yeni Malatyaspor’da istifa şoku

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da Sivasspor müsabakasının ardından 3 yönetici istifasını açıkladı.

Yeni Malatyasporda istifa şoku

15 Ocak 2017 13:44

Sarı-kırmızılı kulüpte Mali İşler Sorumlu Ahmet Güler, Futbol Şube Sorumlusu Ednan Çoban ve Asbaşkan Ahmet Bağdat istifa ettiklerini açıkladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da geçtiğimiz hafta içerisinde yönetimde istifa olduğu yönünde bazı haberler ortaya çıkmış ancak yönetim bu haberleri yalanlamıştı. Sivasspor müsabakasının ardından toplanan yönetim, yaptığı görüşme sonrasında istifasını sunan 3 ismin istifasını da kabul etti.

“Kişisel çıkarlarımız Malatyaspor’da aldığımız görevlerin önüne geçmemelidir”

İstifa eden yöneticiler ortak açıklamasında, "Yeni Malatyaspor camiasına ve Malatyalı sevenlerimize saygılarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Biz yöneticiler şunu iyi bilmelidirler ki, hiç bir mevki ve makam, Malatyaspor’dan daha değerli değildir. Kişisel çıkarlarımız Malatyaspor’da aldığımız görevlerin önüne geçmemelidir. Bu sebepten kulübümüze Sivasspor maçı öncesi zarar gelmemesi nedeniyle yapmış olduğumuz istifaları hiçbir basın açıklaması yapmadan, görevlerimizin başında olduğumuzu bildirdik. Yapmış olduğumuz bu eylem biz Malatya sevdalıları için kulübümüzün her şeyin üzerinde olduğu düşüncesindedir. Ancak bu iyi niyetimizi bazı yönetici arkadaşlar kötüye kullanmıştır. Bu düşüncemizi siz değerli Malatyaspor camiasının takdirine bırakıyoruz. Görevlerimize son verdiğimizi ve istifa ettiğimizi bildirmek istiyoruz. Bu aşamadan sonra Evkur Yeni Malatyasporumuza başarılar dileriz” ifadeleriyle istifalarını duyurdular.

Mehmet Türel


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç