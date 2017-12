Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması

İHA muhabirine yaptığı açıklamada, transferde yurt içi ve yurt dışından bazı isimlerle görüşme halinde olduklarını belirten Gevrek, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Tabi devre arası transfer dönemi sezon başı transferine göre nispeten daha zordur. Çünkü genelde iyi futbolcular kulüplerinde devam ederler. Bizim hocamızın verdiği liste doğrultusunda izlediğimiz bir transfer politikası var. Bu listeden 3 ismi alabilirsek takım adına iyi bir iş başarmış oluruz. Listede yurt dışından da isim var, yurt içinde de. Amacımız mevcut takıma direkt monte edebileceğimiz birkaç oyuncuyu renklerimize bağlayabilmek. Zaten hali hazırda iyi bir takımımız var. O takımın da yakalamış olduğu bir uyum söz konusu. Takım üzerinde fazla oynamak olumsuz neticeler doğurabilir” diye konuştu.

“Transferde sabırlı olacağız”

Gevrek, ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini de ifade ederek, şunları söyledi:

“İlk yarı için hedeflediğimiz puanı tutturduk diyebilirim. Ancak ikinci yarı böyle kolay geçmeyecektir. Her takım maçlarına can derdinde çıkacaktır. Biz de bu bilinçle kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. Taraftarımıza her transfer döneminde verdiğim mesajı bu dönem için de vermek istiyorum. Transferde sabırlı olacağız, belki geç olur ama iyisi olur.”

Mehmet Türel