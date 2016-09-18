Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’in 4. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u Dialiba ve Amutu’nun golleri ile 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maç sonrası Yeni Malatyasporlu futbolcu Caner Arıcı ve kaleci Hakan Canbazoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Hedefimize bir adım daha yaklaştık”

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçından 3 puanla ayrılmalarının kendileri için önemli olduğunu söyleyen Yeni Malatyaspor’un başarılı sağ bek oyuncusu Caner Arıcı, “Çok önemli bir maçtı bizim için ve bu maçı kaybetmemek istiyorduk, çünkü bizim hedefimiz bir üst lige çıkmak kazanmamız çok iyi oldu, hedefimize bir adım daha yaklaşık, Malatya’ya hayırlı olsun” dedi.

“Daha iyi olacağız”

Kendi performansını da değerlendiren Caner Arıcı, “Yeni bir takımız, yeni arkadaşlarımız var, birbirimize alışmaya çalışıyoruz, inşallah daha iyi olacak. Bende iyi oynamaya çalışıyorum, saha içinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

“Maçta olur böyle şeyler”

Maç sonu yaşanan olayları da değerlendiren Caner Arıcı, “Maçta böyle şeyler olur, orada da biraz tatsız olaylar yaşandı, Ramazan Kahya sonra kırmızı kart gördü. Böyle şeyler her zaman yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

“Kırılma maçıydı”

Maçta yaptığı kurtarışlarla takımın galibiyete uzanmasında önemli pay sahiplerinden olan başarılı kaleci Hakan Canbazoğlu ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının kendileri için bir kırılma maçı olduğunu vurgulayarak, “Ligde ilk üç haftadaki yakaladığımız ivmeyi kendi seyircimiz önünde de göstermek bizim için çok önemliydi. Bazı maçlar kırılma maçlarıdır biz bu maçı da o şekilde görüyorduk ve bu maçtan da 3 puanla ayrıldık, milli takım arasına kadar da yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Ben bu maçta bizi yalnız bırakmayan ve stadı dolduran taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, inşallah bu havayı bozmayız” şeklinde konuştu.

“Galibiyeti Vedat ağabeyime armağan ediyorum”

Maçta kendi performansından çok takım olarak gösterdikleri performansın galibiyette önemli olduğunun altını çizen Canbazoğlu, “Maçta kırılma anı ile ilgili sadece benim kurtardığım pozisyonlar değil birkaç tane pozisyon vardı. Biz bu maçta takım olarak iyi bir duruş sergiledik. Böyle olunca da maçın içinde birkaç tane kırılma anı ortaya çıkıyor. Bu şekilde yolumuza devam edersek kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Ben oynadığım her maçta kazandığımız galibiyetleri kaptanımız Vedat ağabeye armağan edeceğim, bu maçı da ona armağan ediyorum” diye konuştu.

“Yeni Malatyspor’a başarılar diliyorum”

Yeni Malatyaspor’da da bir dönem forma giyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Yasin Palaz da, ilk yarı sahada başa baş oynan bir oyun olduğunu söyleyerek, “iki tane çok iyi takımın mücadelesi vardı. Maçın kırılma anı bana göre bizim karşı karşıya kaçırdığımız pozisyonlar ve akabinde kontrada yediğimiz gol oldu. Yeni Malatyaspor 1-0’dan sonra daha çok saldırmaya başlayınca da kalemizde 2. golü gördük ve maçı Yeni Malatyaspor kazanmış oldu. Ben öncelikle bize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Malatyalılara teşekkür ediyorum. Bu yolda da yeni Malatyaspor’a başarılar diliyorum. Biz de iyi yoldayız ve iyi bir takımız şampiyonluk yaşamış birçok oyuncumuz var, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız” dedi.