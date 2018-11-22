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Yeni Malatyaspor'un deplasman karnesi kötü

Yeni Malatyaspor'un deplasman karnesi kötü
Yeni Malatyaspor'un deplasman karnesi kötü

E. Yeni Malatyaspor, deplasmanda 7. karşılaşmasına çıkacak. Sarı kırmızılılar, daha önce oynadığı 6 deplasman maçında 8 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig'de bir haftalık aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle 21 puan toplayan ve dördüncü sırada yer alan E.Yeni Malatyaspor, ligin 13.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 

Lig'de son 3 maçını gol yemeden kazanan ve 9 puan toplayan E.Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon yedinci deplasman maçına çıkmış olacak. 

E.Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de şuana kadar 6 deplasman maçına çıktı. Sarı kırmızılılar, 6 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti. 

Süper Lig'de 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 21 puan toplayan E. Yeni Malatyaspor, bu puanların 8'ini deplasmanda kazandı. Sarı kırmızılılar, oynadığı 6 deplasmanda karşılaşmasında 2 kez galip gelirken, 2 beraberlik, 2'de mağlubiyet aldı. 

Deplasmanda şuana kadar Göztepe'yi 3-1, Aytemiz Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup eden E.Yeni Malatyaspor, Kayserispor ile 0-0, Medipol Başakşehir ile ise 1-1 berabere kalarak, 8 puan kazandı. 

E.Yeni Malatyaspor, oynadığı 6 dış saha maçında rakip ağları 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.  

Mehmet Türel

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