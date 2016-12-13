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Yeni nesil güvenli ödeme imkânı ininal, artık tüm Bimeks’lerde

Teknoloji perakendecisi Bimeks, müşterilerine sunduğu ödeme imkânlarını yeni nesil güvenli ödeme platformu ininal kart ile anlaşarak genişletti.

Yeni nesil güvenli ödeme imkânı ininal, artık tüm Bimekslerde

13 Aralık 2016 12:42

Bimeks ile ininal arasında yapılan anlaşmaya göre yeni nesil güvenli ödeme aracı ininal kart artık tüm Bimeks mağazalarından satın alınabilecek, mağaza ve web alışverişlerinde kullanılabilecek. ininal kart özellikle nakit ve kredi kartı kullanmadan alışveriş yapmak isteyenlere yönelik güvenli bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Kullanıcı karta 750 TL limit dahilinde istediği miktarda yükleme yapabiliyor. ininal karta Türkiye çapında 10 binden fazla noktadan yükleme yapılabiliyor.

Bimeks'ten yapılan açıklamaya göre, İninal Kart sahibi olmak ve hemen kullanmaya başlamak için öncelikle Bimeks veya diğer satış en noktalarından 5 TL’ye bir ininal kart satın almak gerekiyor. Ayrıca ininal.com adresinden veya ininal cüzdan uygulamasından da anında ücretsiz sanal kart oluşturulabiliyor.
Daha sonra karta para yüklemesi yapılarak ister mağazalarda isterse internet alışverişlerinde, kredi kartının geçtiği her noktada kullanılabiliyor.

Kredi kartı istemeyenlere özel
İninal kart özellikle herhangi bir kredi kartı olmadan internette ya da sokakta alışveriş yapmak isteyen veya kredi kartı sahibi olduğu halde güvenlik, limit aşımı, borçlanma ya da faiz çekincelerinden ötürü alışverişlerinde kredi kartını kullanmak istemeyenler için ideal bir çözüm aracı. Ayrıca üzerinde nakit taşımak istemeyenler için de hem Türkiye’de hem yurtdışında kullanabilecekleri bir satın alma aracı olarak ortaya çıktı. Bu kart, kredi kartı ile alışveriş yapılan her yerde kullanılabilmesinin yanısıra internetteki tüm alışveriş, elektronik, giyim sitelerinde ve online oyunlarda da kullanılabiliyor.

Bimeks’ten ininal sahiplerine özel fırsatlar
Açıklamanın devamında, İninal Kart online oyun alışverişleri için ideal olarak değerlendirildiğinden bahsedilirken şu ifadelere de yer verildi: “Kredi kartı ihlallerinin fazlaca olduğu bazı platformlarda kredi kartı yerine ininal kart benzeri alışveriş metotlarının kullanılması gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Bimeks ve ininal kart işbirliği kapsamında tüm ininal müşterileri Bimeks’in yapacağı özel kampanyalardan da öncelikli olarak yararlanacak ve Bimeks mağazalarında gerçekleştirilmesi planlanan özel etkinliklere katılabilecekler” 

Etiketler: Teknoloji Perakendecisi Bimeks


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