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“Yeni neslin yükseköğrenime eğilimi çok fazla”

Birçok üniversitenin öğrencilerle buluştuğu Educaturk Fuarı’na katılan Nişantaşı Üniversitesi standa öğrencileri ağırlarken, üniversitenin Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş da “Yeni neslin yükseköğretime çok büyük bir eğilimi var” diyerek eğitim fuarlarının öneminden bahsetti.

“Yeni neslin yükseköğrenime eğilimi çok fazla”

13 Aralık 2016 11:36
“Yeni neslin yükseköğrenime eğilimi çok fazla” - Tıkla İzle

Doğru ve kaliteli eğitimi arayan öğrenciler ve aileler ile eğitim kurumlarını bir araya getiren Educaturk ile öğrenci ve veliler, eğitim kurumları ve seçmek istedikleri bölümler hakkında eğitim görevlileri ve uzmanlara istedikleri tüm soruları sorarak cevaplarına ulaşabilmekte ayrıca eğitim kurumlarını yakından tanıyabilmektedirler. Türkiye’nin birçok bölgesinde gerçekleştirilen Educaturk Eğitim Fuarı ile her fuarda stant açan Nişantaşı Üniversitesi özellikle öğrencilerle buluşabildikleri bu tarz etkinliklere çok önem veriyor. Gerek İngilizce eğitimi için Londra’daki kampüs ile gerekse 3. nesil bir üniversite olması özellikleri ile gençler tarafından ilgi gördüklerini söyleyen Hatice Karataş, “Ülkemizde artık üniversite eğitimine büyük bir eğilim var. Bu yüzden gençler de yükseköğrenime ilgi duyuyor. Meslek liseleri bile lisans ya da ön lisans programlarını seçmek istiyorlar. Bu gerçekten sevindirici bir durum” dedi.

Karataş aynı zamanda eğitim fuarlarının öneminden de bahseden açıklamalarına şu şekilde devam etti;

“FUARLARDA GENÇLER KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE DE KATKI SAĞLIYORLAR”

“Eğitim fuarları olmasa öğrenciler tek başına bu kadar üniversite ve bölümlerle ilgili araştırma yapma imkanına sahip olamazlar. Eğitim fuarları bu açıdan çok önemli. Hem üniversiteleri tanıma imkânı elde ediyorlar hem de bölümlerini araştırma fırsatı yakalıyorlar. Aynı zamanda da eğitim fuarlarında kişisel gelişimini sağlayabilecekleri seminerlere katılabiliyorlar. Televizyon ekranlarından tanıdıkları ve günlük hayatta belki de birebir iletişim kuramadıkları eğitim camiasından ünlü kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabiliyorlar. Onlara direk olarak sorular sorup iletişim kurarak onlardan büyük bir rehberlik hizmeti de alabiliyorlar. Tabi bunların yanı sıra bu kadar çok üniversite olmasından dolayı aklıları ister istemez karışıyor. Fakat buna rağmen bilgi sahibi olmaları onları doğru yönlendiriyor. Çünkü 24 tane tercih hakları var. Dolayısıyla da birçok araştırma sonucunda doğru tercih yapma şanslarını yakalıyorlar.”

“OKURKEN İŞ DÜNYASINA KENDİLERİNİ HAZIRLIYORLAR”

“Son zamanlarda artan üniversite eğilimleri dolayısıyla açılan birçok devlet, vakıf ve özel üniversite var. Devlet ve vakıf üniversitesi çok fark etmiyor aslında da vakıf üniversitelerinde biraz daha kendilerini özel hissettikleri bir çizgi yakalayabiliyorlar. Çünkü devlet üniversitelerinde amfilerde çok fazla öğrenci var. Dolayısıyla bazen hocalarla iletişim kuramıyorlar. Fakat vakıf üniversitelerinde sınıflardaki öğrenci sayısı biraz daha az. Daha rahat, daha dikkatli ve daha öğretmelerini tanıyarak iletişim halinde oluyorlar. Sektörden insanlar da derslere girdiği için iş dünyasını okurken tanıma fırsatını yakalıyorlar ve buna göre de iş dünyasına kendilerini hazırlıyorlar.”

“İNGİLİZCE’Yİ, LONDRA’DA YERİNDE ÖĞRENİYORLAR”

Hatice Karataş aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi’nin gençler tarafından neden bu kadar tercih edildiği ile ilgili olarak da, “Üniversitemiz hem bölümleri açısından hem de 3. nesil bir üniversite olmasından dolayı ilgi çekiyor. Özellikle Londra Kampüsü programı ile birlikte bu sene oldukça ilgi gördük. Londra Kampüsü’müzü hazırlık okulunda İngilizce’yi yerinde öğrenebilmek için açtık. Burada eğitim almaları için bizim üniversitemizi kazanmış olmaları yeterli oluyor. Bu eğitim için ekstra bir ödeme yapılmıyor. Sonuç olarak da öğrencilerimiz yabancı dilini yerinde öğrendikleri için sağlam bir İngilizce alt yapısına sahip oluyorlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.

ŞEYDA CEYLAN

Etiketler: Educaturk Eğitim Fuarı, eğitim, harbiye istanbul kongre merkezi, nişantaşı üniversitesi, üniversite tercihi


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