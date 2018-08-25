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Yeni Ordu Stadında ilk maç Kasım ayında

Ordu’da temeli Temmuz 2017'de atılan Yeni Ordu Stadında çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı. Alt yapısı tamamlanan sahanın çimleri ise Eylül ayının son haftasında serilecek. Statta ilk maç Kasım ayı sonunda oynanabilecek.

Yeni Ordu Stadında ilk maç Kasım ayında

25 Ağustos 2018 12:28

Tribün, çatı ve dış cephe kaplamaları bitirilen statta ince işçilikler sürerken rulo çim serilecek sahanın alttan ısıtma sistemi, sulama sistemi, kumlama, drenaj ve havalandırma gibi çalışmaları tamamlandı. Rulo çimi hava şartlarına göre Eylül ayının son haftasında serileceği belirtilirken çimlerin olgunlaşmasının 1,5 ay süreceği belirtildi. Bu durumda statta ilk maçın Kasım ayının son haftasında oynanması ihtimali bulunuyor.

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak olan Yeni Ordu Stadı 20 bin seyirci kapasiteli. Stadın 500 araçlık otoparkı var. Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stadın deniz tarafından otel de yer alacak. Toplamda 90 bin metre kare alan üzerine kurulan yeni stadın açılışının yapılmasının ardından 19 Eylül Stadı yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacak.  

Metin Akyürek
 

 

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