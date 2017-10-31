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Yeni Orduspor’da 3 puan keyfi

Yeni Orduspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, Van Büyükşehir Belediyespor maçında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, “Hem skor hem 3 puan hem de taraftar desteği anlamında karlı çıktığımız bir hafta oldu” dedi.

Yeni Ordusporda 3 puan keyfi

31 Ekim 2017 16:53

Kulüp binasında Yeni Orduspor Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır, Yönetim Kurulu Üyeleri İsa Garip ve Vehbi Yüksel'in de katıldığı haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Orduspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, takımda son haftalarda gözle görülür bir yükseliş olduğunu belirtti. İlk haftalardaki tutukluğu atlattıklarını belirten Teknik Direktör Terzi, “Van Büyükşehir Belediyespor maçında oynanan futbol ve skor 3 puan anlamında çok güzel oldu. Sporcularımız çok iyi mücadele ettiler. Çok pozisyona girdik. Maçı daha farklı kazanabilirdik. Ancak kabul edelim ki, karşımızda da çok güçlü bir takım vardı. Maçın ardından taraftarlarla futbolcularımızın kaynaşması buluşması çok güzel oldu. Taraftarların başarıyla beraber takıma sahip çıkması bence çok güzel bir tablo ortaya çıkardı. İnşallah Muğla maçında da taraftarımızın takıma destek vereceğine inanıyorum. Onlar bize destek verdikçe bizim daha üst sıralara çıkacağımızı inancım var. Bize sadece destek versinler. Bizim takım iyi bir takım. İnşallah bu sene istediğimiz tablo ortaya çıkacak” diye konuştu.

”Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz”

Yeni Orduspor Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır, Pazar günü karşılaştıkları Van Büyükşehir Belediyespor maçından 3 puanla ayrılmaktan mutlu olduklarını söyledi. 2. Lig hedeflerinden asla uzaklaşmadıklarını belirten Bakır, “Bu ligde bütün takımlar birbirini yenebiliyor. Örnek vermek gerekirse, bizim deplasmanda 3-0 yendiğimiz Yeşil Bursa takımı bu hafta deplasmanda lider Pazar ile golsüz berabere kaldı. Dolayısıyla bizim takım iyi bir takım. Şu anda seri yakalamaya başladık. Son 5 maçımızda 3 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Biz takımı en üst sıralara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Taraftarlara seslenen Ertan Bakır, Van Büyükşehir Belediyespor maçının ardından taraftarların takımı tribünlere çağırmasının kendilerini duygulandırdığını ifade etti. Bakır, “Bu hafta sahamızda oynayacağımız Muğla maçına bütün Ordu halkını stada bekliyoruz. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Van Büyükşehir Belediyespor maçının ardından taraftarımızın takımı tribünlere çağırması bizi gerçekten duygulandırdı. Bunun daha fazlasını Muğlaspor maçında bekliyoruz. Hedefimizden en küçük bir sapma yok. Hedefimiz 2. Lige çıkmaktır. Şu anda takımda sakat futbolcu yok. Tam kadro maça hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu. 

Metin Akyürek
 

 

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