Yeni Orduspor’da hedef 3 puan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Orduspor, önümüzdeki hafta sonu evinde oynayacağı Gölkcükspor maçının hazırlıklarına tam kadro devam ediyor. Kendi tesislerinde Teknik Direktör Cahit Terzi gözetiminde çalışmalarını son sürat devam eden mor-beyazlılar, Gölkcükspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cahit Terzi, ikinci yarı oynayacakları maçların önemine vurgu yaparak, "İkinci devre hazırlıklarına ihtiyacımız olan yerlere aldığımız oyuncularla hemen hemen yüzde 80-90 eksikliklerimizi tamamladık. Antalya kampımız çok faydalı geçti. İkinci etapta günde çift antrenmanla tesislerimizde çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızın büyük ölçüde uyum sorununu da hallettik. Takıma ve arkadaşlarına alıştılar. Güzel bir kaynaşma oldu. Hasan Tosun hariç sakat oyuncumuz yok.

Fatih Arat’ta iyileşerek antrenmanlara katıldı. Şu anki gidişatımız iyi diyebiliriz. İkinci yarının ilk maçını kendi sahamızda oynayacağız. Bizim iç saha avantajımızı artık çok iyi kullanmamız lazım. İç sahada kesinlikle puan vermememiz lazım. Eğer bu ligi birinci bitirerek şampiyon olmayı istiyorsak iç saha maçlarımızın hepsinden galip ayrılmamız lazım. Onun için Gölcükspor maçını 3 puanla geçerek ikinci yarıya güzel başlamak istiyoruz. Tabi taraftarlarımız bizim için gerçekten çok önemli. Özellikle ilk haftanın son maçlarında bize verdikleri destek çok güzeldi. Bu desteğin daha da artacağına inanıyorum. Taraftarlarımız bizim yanımızda olduğu sürece, onlardan aldığımız güç ile daha da güçlü şekilde sahada olacağız" diye konuştu.

Ordu temsilcisi, ligin ilk yarısındaki müsabakada rakibi karşısında kötü saha koşulları altında golsüz berabere kalmıştı. Yeni Orduspor, Gölcükspor ile 20 Ocak 2017 Pazar günü saat 13.00’te 19 Eylül Stadyumu'nda oynayacak.

Metin Akyürek

