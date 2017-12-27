Yeni Orduspor’da iki imza

3. Lig 2. Grup'un şampiyonluk yolundaki iddialı takımı Yeni Orduspor, devre arası transferlerine başladı. 5 veya 6 yeni futbolcunun transfer edilmesinin planlandığı mor-beyazlı ekipte önceki gün prensipte anlaşmaya varılan Sakaryaspor’dan Fatih Özçelik ile 1.5 yıllık, Atiker Konyaspor’dan İbrahim Alan ile sezon sonuna kadar 3.5 aylık sözleşme imzalandı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde bir açıklama yapan Yeni Orduspor Kulüp Başkanı Faruk Zavalsız, “Devre arasında takımı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni takviyelerimiz de olacak. Bu sene kesinlikle şampiyonluğu hedefliyoruz. İnşallah sezon sonunda şehir olarak hepimiz bu sevinci yaşarız” dedi.

Yeni Orduspor Kulüp Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır da 2 futbolcu ile daha görüştüklerini, yakın zamanda onları da takıma kazandırmak istediklerini söyledi. Devre arası transferlerinde sadece futbolcunun gelmesinin yeterli olmadığını, bilakis kulüpleriyle olan sorunları da çözmek gerektiğine dikkat çeken Bakır, “Planladığımız transfer politikası doğrultusunda emin adımlarla devam ediyoruz” diye konuştu.

Bakır, ayrıca hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu da vurgulayarak, “Bu serüvende ligleri aşama aşama geçeceğiz. Yeni bir heyecanla ikinci yarı başlayıp ligi şampiyon bitirerek Ordu’ya büyük bir sevinç yaşatmayı arzu ediyoruz. Bu yolda Orduluların, taraftarlarımızın yanımızda olmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

"Şampiyonluk yaşamaya geldik"

Yeni transfer Fatih Özçelik, daha önce oynadığı takımlarda 3 şampiyonluk sevinci yaşadığını, 4. şampiyonluğu yeni Orduspor’da yaşamak istediğini belirterek, “Orduspor Süper Lig’i görmüş bir takım. Tekrar eski günlerini yaşaması için elimden geleni yapacağım. 4. şampiyonluk sevincini burada hep beraber yaşamak istiyorum” dedi.

Atiker Konyaspor’dan transfer edilen İbrahim Alan da sezon başında Yeni Orduspor ile görüşme yaptıklarını ancak transferin bugüne nasip olduğunu ifade ederek, “Ordu’nun yeniden Süper Lige ulaşması için elimden geleni gayret göstereceğim. Goller atmaya geldim. Zaten gol atmaya aç bir insanım. Birlik beraberlik içinde aile ortamında bu başarıyı sağlarız” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Yüksel'in de katıldığı toplantı da Fatih Özçelik ile İbrahim Alan, kendilerini mor beyazlı yapan sözleşmeleri imzaladılar.

Metin Akyürek

