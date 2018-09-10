'Yeni projeleri, yerli ve milli ürünler koruyacak'

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, yerli üretim ürünlere dikkat çekti. Elektrik yangınlarının son 10 yılda tüm yangınlar içerisinde oranının hızla yükseldiğini belirten Yurttaş, “İBB İtfaiye raporlarına göre 2007 yılında elektrik yangınlarının tüm yangınlar içerisinde ki oranı yüzde 17,6 iken, 2017 yılında yüzde 26,7 gibi ciddi bir artış göstermiştir. Bu oran yüzde 78 gibi oransal büyüme, yüzde 100’e yakın adetsel büyüme anlamına gelmektedir ki; tedbir alınmadığı sürece giderek artacağından şüphe duyulmamaktadır. Elektriği en temiz yer olarak bilinen Avrupa’da ise bir yılda yangınların maliyeti 4 bin can kaybı, 70 bin yaralanma ve maddi olarak 126 milyar euroyu buluyor. Uluslararası reasüransların verilerine göre aşırı gerilim hasarlarının oranı, tüm hasarların oranının yüzde 23.7 gibi büyük bir bölümünü oluşturmaktadır” dedi.

“Parafudrlar da diğer teknik malzemeler gibi maalesef yurt dışından ithal edilmektedir”

Yurttaş, “3 Aralık 2003 tarihli 25305 sayılı Resmi Gazete’de koruma sistemleri başlığı altında parafudr, darbe koruma düzenleme sistemleri, aşırı gerilim sönümleyiciler projelerde kullanılmak üzere zorunlu kılınmıştır. Bu anlamda özellikle parafudr, elektrik tesisatlarında yıldırım gibi çok yüksek darbelerin, akım diyagramında meydana getirdiği aşırı yüksek değişimleri toprak ile kısa devre ederek deşarj eden koruma elemanıdır. Yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Tüm tesisatlarda kullanılan parafudrlar da diğer teknik malzemeler gibi maalesef yurt dışından ithal edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yurttaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ise konu ile ilgili olarak başlanacak yeni projelerde ve devam eden çalışmalarda yerli ve milli ürünlerin kullanılmasının tercih edilmesi ile ilgili bir genelge yayımladığını 7033 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin desteklenmesi’ amacı ile kamu ve özel sektörlerin de yerli üretim ürünler kullanılması gerektiğini vurladı.

Başkanı Evren Yurttaş:”Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge yerli üretici için sevindirici. İşlerin artık daha kolay olacağını söylemek mümkün. Yerli üretici çalışmaya hazır ve artık projelerde yerli üretim imzası olacak. Bunun için bir tesisat sisteminde kullanılacak malzemelerin tam olarak ne işe yaradığının bilinmesi gerekir. AG parafudr, işlevlerine göre B, C ve D sınıfı olarak kullanılmaktadır. Bu cihaz yeni bilinmeye başlandığı için, aşırı gerilimlere karşı da koruma yapıyormuş gibi bir yanılgıya düşülmektedir. Oysa ki sistem üzerinde oluşacak herhangi bir aşırı gerilimi nominal seviyeye çekmez ve hatta hiçbir müdahalede bulunmazlar. Yaptıkları işlev, özellikle aşırı akımları toprağa ileterek koruma işlevini yerine getirmektir. Parafudrlar, özetle paratonerlerin yıldırımın yapıya doğrudan vurmasını engellemek için kullanımlarının, elektrik tesisatı sistemi içerisinde olanıdır. Yani paratoner, yapının dışındaki yıldırım darbesini toprağa iletir, ancak gerilimi seviyesini ayarlayamaz, parafudr ise yapının içindeki elektrik sistemine giren yıldırım darbesini toprağa iletir, iki uç arasında oluşan aşırı gerilimi ise ayarlayamaz. Yıldırım hadisesinde de olduğu gibi elektriğin olduğu her yerde akım ve gerilim vardır. Aşırı akımları engellemek için parafudr kullanılır, aşırı gerilimleri engellemek için ise Trimbox kullanılır. Çünkü sistemin iki ucu arasında oluşan aşırı gerilim, parafudr tarafından engellenemez ve bu sistemdeki cihazların ve elektrik tesisatının yanmasına sebep olur. Bizim ürettiğimiz Trimbox, kullanıldığı bir sistemde aşırı gerilimin zararlarını engellenir. İç yıldırımlık sistemlerinin çalışmayı sürdürebilmesi için bir voltaj dengeleyici ile desteklenmeleri gerekir. Şebekedeki voltajı makul seviyelere indiren bir ekipman parafudrların üst sınırının aşılmasını önleyecek ve hem cihazları hem de sistemi güvence altına alacaktır. Doğru ekipmanları kullanarak voltajın dengelenmesini sağlayabilir ve sigortalar ile aşırı yüklenmeden kaynaklanan hasarları önleyebilirsiniz. Trimbox, litaretürde parafudr gibi sistemleri koruma altına alan en güvenilir cihaz olarak kabul edilmektedir. En çok sorulan sorulardan biri de “Trimbox kullanıldığında Kaçak akım rölesi, sigorta, ve parafudr gibi ürünleri kullanmaya gerek kalmıyor mu?” Kaçak Akım rölesi ve sigorta başka görevlerde kullanıldığından mutlaka sistemlerde kullanılmalı ve Trimbox ile entegre etmeye devam edilmeli. Ancak Trimbox ile AG parafudr ihtiyacı ortadan kalkmaktadır ” ifadelerini kullandı.

“Yerlisi daha fazla görevi yerine getiriyor”

Üretimini yaptıkları Trimbox hakkında bilgi veren Yurttaş:” İthal ürün hayranlığı ülkemizde birçok sektörde yaygın durumda. Bu konuda tüketici ise birçok ürün için maalesef haklı da görülebilir. Ancak gerçek anlamda ülkemizde bazı ürünlerin yerli olanlarını ithal ürünlerden çok daha iyi yaptığımızı söyleyebiliriz. Trimbox Türkiye’de TSE belgesi almış ilk buluştur. Yüzde 95 yerlilik oranı ile orta-yüksek teknoloji sınıfında üretilen Trimbox, entegre edildiği tesisattaki voltajın aşırılıklarını engelleyen bir cihazdır. Parafudrun aksine, yalnızca topraklama görevi görmez. Trimbox kullanılan yerlerde parafudr kullanma ihtiyacı yoktur. Trimbox, voltaj dengesizliklerini otomatik olarak algılayarak engeller ve sistemi güvenceye alır “ şeklinde konuştu.