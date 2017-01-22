Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yeni saldırı için keşif yaparken yakalanmış

Yeni saldırı için keşif yaparken yakalanmış

İstanbul’da Emniyete ve AK Parti İl Başkanlığına saldıran ve üzerinden suikast silahı, el bombası, pusula çıkan DHKP-C’li teröristin Tekirdağ Emniyeti çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı.

Yeni saldırı için keşif yaparken yakalanmış

22 Ocak 2017 18:24

İstanbul’da AK Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına lavlı saldırıyı gerçekleştiren, cumartesi günü de Esenyurt’ta polise ateş açan terörist olduğu öne sürülen DHKP-C’li Şerif T., Tekirdağ’da yakalanmıştı. Teröristin üzerinden Glock marka suikast silahı, bir el bombası ve pusula çıktığı öğrenildi. Operasyon sırasında polise direnen Şerif T.’nin polis ekiplerince sol bacağından vurularak yakalandığı belirtildi. Teröristin yakalandığı yerden yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Şerif T.’nin Yunanistan’a kaçmak için hazırlık yaptığı da öğrenildi.

Yakalanması için operasyonlar düzenlenen Şerif T., İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde yer alıyor. Gri listede bulunan şahsın yakalanması için 300 bin TL’ye kadar ödül konulduğu öğrenildi.

Halil Dağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!