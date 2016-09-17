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Yeni sanat sezonu iki konserle açılıyor

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), yeni sanat sezonunu iki özel konserle karşılamaya hazırlanıyor.

Yeni sanat sezonu iki konserle açılıyor

17 Eylül 2016 10:40

22 Eylül ve 10 Ekim’de gerçekleşecek konserlerde, ünlü klasik müzik yıldızları da sanatseverlerle buluşacak.
KODA’nın ’Sezona Merhaba Konseri’, 22 Eylül Perşembe akşamı saat 20.30’da başlayacak. Bostanlı Rekreasyon Alanı’nın muhteşem atmosferinde gerçekleşecek gecede orkestrayı Şef Oğuzhan Kavruk yönetecek. Kerem Görsev (piyano), Kağan Yıldız (kontrabas) ve Ferid Odman’dan (davul) oluşan ’Kerem Görsev Trio’nun solist olarak yer alacağı konserde, unutulmaz bir müzik ziyafeti sunulacak.

Ustalar buluşuyor
Yeni sezonun resmi açılış konseri 10 Ekim Pazartesi akşamı, Atakent’teki Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde yapılacak. Orkestrayı Rengim Gökmen’in yöneteceği konserin solisti ise ünlü piyanist Gülsin Onay olacak. 2016 - 2017 sanat yılını bu iki özel konserle açacak olan KODA, sezon boyunca Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde vereceği konserlerle müzikseverleri sanata doyuracak.

"Sanatseverleri bekliyoruz"
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Çok özel iki konserle başlayacak bu sezonda, Karşıyakamız yine kültür ve sanatın merkezi olacak. Yıl boyunca KODA’nın yanı sıra birbirinden değerli sanatçıları da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde halkımızla buluşturacağız. Tüm sanatseverleri hem açılış konserlerimize hem de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde her hafta gerçekleşecek klasik müzik şölenlerine bekliyoruz" dedi.

Etiketler: Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, KODA


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