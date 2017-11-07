Yeni sınav sistemi için 5 bin öğrenci ilk denemesini yaptı

Pazar günü liseye girişi sistemindeki değişikliklerin açıklanmasıyla birlikte merakla bekleyen 8. Sınıf öğrencileri Bakan Dr. İsmet Yılmaz’ın açıklamalarıyla akıllarındaki soruları aydınlatmış oldu. Yine de konuyla alakalı hala endişe yaşayan öğrenciler için Bahçeşehir Koleji, 8. sınıf öğrencilerini yeni sisteme göre hazırlamış olduğu sınavla denemeye tabi tuttu. 101 kampüste 5 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavında öğrenciler 90 dakika içinde 30 sayısal 30 sözel olmak üzere toplamda 60 soru yanıtladı.

“YÜZDE 70’INI 8. SINIFTAN, YÜZDE 30’INI 6. VE 7. SINIF KONULARINDAN BELİRLEDİK”

Yaptıkları deneme sınavıyla ilgili pazar gününden bu yana çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Pazar günü yapılan açıklamalardan sonra genel müdürlük yöneticilerimiz ve ekibimizle yoğun bir çalışma içerisine girdik ve yeni açıklamalar doğrultusunda bir sınav gerçekleştirdik. Sınavımız yeni sistemle birebir olarak 30 sözel 30 sayısal olmak üzere 60 sorudan oluşuyor ve 90 dakika sürdü. Türkiye genelindeki 101 kampüsümüzde aynı anda sınavı başlattık. Toplamda 5 bin 8. sınıf öğrencimiz deneme sınavına girdi. Konu dağılımı olarak da yüzde 70’i sekizinci sınıf konularından yüzde 30’u da 6. ve 7. sınıf konularından belirledik. Sarmallı ve birbirleri ile bağlantılı konuları seçerek sınavımızı oluşturduk” dedi.

“ENDİŞE EDECEK HERHANGİ BİR ŞEY YOK”

Yeni sistem ile ilgili olarak öğrenciler ve velilerin endişelenmemesi gerektiğinin ve aynı tempoda çalışılması gerektiğinin altını çizen Dr. Özge Aslan, “Özellikle sınav zamanı için strese girilmesine neden yok. Sonuçta bir önceki sisteme göre kasım ve nisan sonunda gerçekleşen sınav şuan haziranın ilk haftasında gerçekleşecek. Biz zaten ağustos ayının üçüncü haftasından itibaren sınava hazırlık çalışmalarımızı başlatıyoruz. TEOG sisteminde her cuma ve cumartesi deneme sınavlarımızı yapıyorduk. Yeni sistemin açıklanması ile sınav hazırlık sürecinde bir değişiklik olmadan hazırlık çalışmalarımız devam edecek. Şimdi de haziran ayına kadar her cumartesi günü deneme sınavlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Sınava bir buçuk ay kala da sınav sayımızı artırarak daha yoğun dönemimizi başlatacağız” diye konuştu.

“YİNE DE SINAVA GİRECEĞİM”

Sınav sonrasında yorumlarını paylaşan 8. sınıf öğrencisi Umut Efe Akdağ, “Yeni sistemin duyurulmasıyla birlikte ilk başta şaşırdım çünkü beklediğim gibi bir sistem değildi. Daha çok açık uçlu soru olmasını bekliyordum ama yine de iyi bir sistem oldu. Bugünkü deneme sınavımız da gayet güzel geçti. Süre olarak da yetti hatta arttı bile” dedi. Yeni sınav sistemine göre yine de sınava girmek istediğini dile getiren Akdağ, “Kesinlikle sınava girmeyi düşünüyorum. Çünkü evimin yakınındaki okullar benim hedefim okullar değil. Daha çok İstanbul Erkek Lisesi ya da Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi gibi okulları hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZİ FAZLA ZORLAMAYACAK BİR SİSTEM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Yeni sınav sisteminin kendilerini çok fazla zorlamayacağını düşünen 8. sınıf öğrencisi Karin Dağ ise, “İlk olarak beklediğim gibi bir sınav sistemi olmadığı için şaşırdım. Fakat genel olarak iyi olacağını düşünüyorum çünkü açık uçlu sorular yok, soru sayısı daha az ve bunun için zorlanmamız gereken çok fazla soru olmayacağını düşünüyorum. Konulara 6. ve 7. sınıf konuları da dahil olduğu için çalışma düzenime o konuları da ekleyip tekrar etmeye çalışacağım. Fakat yine de en çok 8. sınıf konularına yükleneceğim. Endişelenecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum sonuçta bir şekilde derslerimize çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.