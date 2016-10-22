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Yeni SUV Peugeot 3008 Malatya’da tanıtıldı

2016, SUV Peugeot 3008, Malatya’da tanıtıldı. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen lansmanda Yeni SUV Peugeot 3008 model araçlar görücüye çıktı.

Yeni SUV Peugeot 3008 Malatyada tanıtıldı

22 Ekim 2016 15:27

Malatya Ilıcaklar Peugeot Bayii’nde düzenlenen lansmanda  Yeni SUV Peugeot 3008, Malatyalılara tanıtıldı. Programda otomobil severler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım öncesi kısa bir açıklama yapan Ilacaklar Peugeot Bayii Satış Müdürü Nur Tutku Eren, Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen lansmanlarla yeni aracın tanıtımının yapıldığını belirterek, Hiçbir SUV bu kadar ileri gitmedi sloganı ile yola çıktıklarını belirtti.
Düzenlenen lansmanda yeni aracın ilk sahiplerine anahtar teslimi yapılırken, konuklara aşure ikram edildi.

Etiketler: SUV Peugeot 3008


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