Yeni trend 'düğün estetiği'

Estetik cerrahinin günümüzde yaygınlaşmasıyla farklı alanlara sirayet ettiğini ve düğün estetiği diye bir kavramın ortaya çıktığını belirten FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Bu da düğün yapmayı düşünen gençler, düğün fotoğraflarının ve videolarının ömür boyu kalıcı olacağı için var olan kusurlarının gözükmesini istemiyorlar. Örneğin erkekler düğün öncesi bazı operasyonları yaptırıyorlar ve düğüne hazırlanıyorlar. Yine kızlar da düğün öncesi bazı operasyonlarını yaptırıyorlar ve düğüne hazırlık yapıyorlar” dedi.

Erkeklerde düğün estetiği

Erkeklerde düğün estetiği operasyonları hakkında bilgi veren Akbaş, “En çok saç ekimi, burun estetiği, kepçe kulak, jinekomasti ve yağ aldırma operasyonlarıdır. Çünkü erkekler en çok bunları tercih ediyorlar. Damatlıklarını giydiklerinde etrafa güzel görünmek, güzel fotoğraflar çekinmek istiyorlar. Bunların ömür boyu kalıcı olacağını ve bunları çocuklarının hatta torunlarının göreceği var olan kusurlarını düğüne yansımasını istemiyorlar. Düğünden birkaç ay önce saç ekimlerini yaptırıyorlar. Belli bir süre sonra kulak ameliyatlarını, burunda varsa bir sorun onu yaptırıyorlar. Göğüslerinde meme büyüklüğü varsa mutlaka bunu da yaptırmak istiyorlar. Çünkü bu erkekler için çok rahatsız edici bir durumdur. Göğüsleri büyük olduğu için evlenmek bile istemeyen birçok insan var. Tedavisinin olduğunu bildiklerinde de çok büyük mutluluk yaşıyorlar. Yine vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerini aldırıyorlar. Erkeklerin en sık yaptırdığı düğün estetiği operasyonları bunlardır” diye konuştu.

Kadınlarda düğün estetiği

Kadınlarda düğün estetiği operasyonları hakkında da bilgi veren Akbaş, “Kadınlarda ise en sık yüz bölgesinde burun ve kulak operasyonları oluyor. Genç kızların düğün öncesi en çok talep ettiği ameliyatlar da göğüs ameliyatlarıdır. Bazı genç kızlarda göğüs hiç olmuyor veya olsa bile çok küçük oluyor. Bu da kadınların öz güvenlerini etkiliyor. Göğüs gelişimi olmadığı için de evlenmeyen, nişanlarını erteleyen çok sayıda genç kız var ama düğünden önce de bunların yapılmasını sağlıyorlar ve düğüne hazırlık yapıyorlar. Ayrıca kadınlar bir de çarpık bacak estetiği de yaptırıyorlar. Bacak estetiği kadınlarda çok sık yapılıyor. Bazı kadınların bacakları normalden ince ve çarpık oluyor. Bu da onları düğün öncesi strese sokuyor ve ameliyatla daha düzgün ve normal görünüme kavuşuyorlar. Artık günümüzde estetik kavramının girdiği alanlar toplumun değişik alanlarında kendini göstermektedir. Düğün estetiği kavramı da bunlardan bir tanesidir. Düğün öncesi özellikle genç kızlar veya genç erkekler düğün günü kendini daha iyi hissetmek, ömür boyu kalacak olan düğün fotoğraflarının daha güzel olmasını sağlamak için bu operasyonlarını gerçekleştiriyorlar” şeklinde konuştu.