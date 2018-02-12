Yeni Türkiye’nin şekli altı ay içinde çizilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yeni hükûmet sistemine uyum düzenlemelerini hazırlamak için kurulan komisyonlar, özellikle yürütmenin yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, yürütmenin denetimi, yeni bürokratik yapı ve personel rejimi üzerinde atılacak adımlar konusunda bütün kununlar incelemeye alındı.

AK Parti bünyesinde ‘yürütmenin yapılandırılması’, ‘kamu personel rejimi’, ‘yerel yönetimler’, ‘seçim mevzuatı’ ve ‘meclis içtüzüğü’ başlıklarında yeni hükûmet sistemine uyum düzenlemelerini hazırlamak üzere kurulan 5 komisyon bünyesinde uzmanların da bulunduğu çalışma grupları oluşturuldu. Komisyonlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile çalışmalarını 6 ay içinde bitirmeyi planlıyor.

DENETİME TEK ÇATI

Mevcut mevzuatın tek tek tarandığı ve her hafta yapılan toplantılarda özellikle, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde ‘Hükümetin denetiminin nasıl yapılacağı’ üzerinde formüller gündeme geldi. Mevcut sistemde, başbakanlık ve her bakanlığın ayrı bir denetim birimi bulunuyor. ‘Teftiş Kurulu Başkanlığı’ adı altındaki bu yapıya, yeni sistemde son verilmesi planlanıyor. Bazı bakanlıkların birleştirilmesi ve bürokratik yapının yeniden yapılandırılması ile birlikte denetim sürecinin nasıl işleyeceği üzerine farklı formüller üzerinde çalışma yapılıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hükûmetin denetiminin tek bir çatı altında toplanması, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Devlet Denetleme Kurulu dışında, bir denetim yapısının kurulması ve denetimle ilgili bir üst kurul oluşturulması formülleri tartışılıyor. AK Parti kurmayları, yeni sistemde yürütmenin denetiminin tek çatı altında toplanması görüşünün ağırlık kazandığını dile getirdi.

PERSONEL REJİMİ

Öte yandan, yeni hükümet sistemi kapsamında kamu personel rejiminin tamamının değiştirilmesinin 2019 seçimleri sonrasına bırakılması gündeme gelirken, daire başkanlığı statüsünden sonra gelen tüm bürokratik yapının ise 2019’dan önce yeniden yapılandırılması kararlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, personel rejiminin tümüyle değiştirilmesinin 6 aylık takvime yetişmeyeceği, bu nedenle sadece bürokratik yapı ile değişikliklerin öncelikle ele alınacağı belirtiliyor. Yeni sistem ile ABD’deki gibi bakan yardımcılıklarının güçlendirilmesi, müsteşarlık ile daire başkanlığı arasında yer alan bazı kadrolara ise son verilmesi planlanıyor.