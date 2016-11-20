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Yeni yasa gözü yaşlı çocuklara ve eşlere umut oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Romanların yaşadığı mahalledeki birçok kadın, küçük yaşta severek evlendikleri eşlerinin hapishaneden çıkması için yeni yasanın uygulanmasını bekliyor. Babalarından ayrı kalan çocuklar ise, gözyaşları içinde babalarının döneceği günü bekliyor.

Yeni yasa gözü yaşlı çocuklara ve eşlere umut oldu

20 Kasım 2016 10:34
Yeni yasa gözü yaşlı çocuklara ve eşlere umut oldu - Tıkla İzle

İzmit’te Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Serdar Mahallesi'nde 3 kadın, küçük yaşta evlilik yaptıkları için tutuklanan eşlerinden ayrı yaşıyor. Eşleriyle 14 ve 15 yaşlarında severek evlendiklerini ancak eşlerinin bu nedenle hapis cezası aldığını söyleyen Kumsal Sabahat Özkar ile Sümeyye Turcan, yeni yasadan ümitli olduklarını ve eşlerinin kısa zamanda evlerine gelmesini beklediklerini dile getirdiler. Aynı nedenle babalarından ayrı kalan Emre ve Eray adlı 7 yaşlarındaki ikiz kardeşler de, gözyaşları içinde babalarının serbest bırakılmasını istediler.

8 yıl önce 14 yaşında eşi Volkan Özkar ile severek evlendiğini ve iki çocuk sahibi olduğunu söyleyen Sabahat Özkar, “Büyük kızımın doğumunda hemşireler bizi şikayet etti. Bu olaydan 5 sene sonra eşimi cezaevine aldılar. 8.5 yıl ceza aldı ve bunun yatarı 5.5 sene. 2.5 senedir cezaevinde eşim. Benim eşim tecavüzcü değil. O suçlarla içeride olanlarla bir tutulmasın. Bunu istemiyoruz, Adalet Bakanımıza güveniyoruz. Bize ne olur yardımcı olun. Benim çocuklarım 2.5 senedir babasız büyüyor. Eşimle görüşüyorum. Her hafta görüşe gidiyoruz çocuklarımla beraber. Çocuğumun gücüne gidiyor, okulda çocuğum herkesin babasını görünce ‘Anne benim babam neden yok’ diyor. Cevap veremiyorum. Benim çocuklarımın suçu günahı ne peki?” dedi.

Erken yaşta evlilik suçundan eşi cezaevinde olan iki çocuklu Sümeyye Turcan ise, “Biz evlendik kendi rızamızla. Annemiz, babamız razı. Kaçma maçma yok, evlendik. 14 yaşında evlendim, bebek düşürdüm. Hastanede hemşireler şikayet edince yakalandık, mahkemeye çıktık. Mahkemede bize ceza kesildi. 10 aydır eşim cezaevinde. Bana kimse bakmıyor, maaşım da yok. Eşim 6 sene 8 ay ceza aldı. Yatarı da 3.5 sene. Ocak’ta bir sene olacak cezaevinde oluşu. Yeni yasaya sevindim tabi. Tek biz değiliz, bu durumda olan çok insan var. Eşimin çıkmasını istiyorum. Tecavüzcüler zaten çıkmasın. Bizim de öyle bir beklentimiz yok, istemiyoruz. Biz kocalarımızın çıkmasını istiyoruz. Onların bir suçu günahı yok. Biz severek evlendik” diye konuştu. 

Gürcan Yılmaz


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