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Yeni yasayla babalarının hapisten çıkmasını bekliyorlar

Sivas'ta 2008 yılında 14 yaşındaki Zeynep Duman'la evlenen Murat Duman, küçük yaşta evlilikten dolayı hakkında açılan davada 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Eşinin hapse girmesiyle iki çocuğuyla zor günler geçiren Zeynep ise yeni yasayla birlikte eşine kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.

Yeni yasayla babalarının hapisten çıkmasını bekliyorlar

19 Kasım 2016 14:55
Yeni yasayla babalarının hapisten çıkmasını bekliyorlar - Tıkla İzle

4 Eylül Mahallesi'nde sobalı evde kaynanası Ümmühan Saygın ile birlikte yaşayan Zeynep Duman (22) anneannesi tarafından büyütüldü. Babasını hiç tanımayan Duman 14 yaşına geldiğinde, Murat Duman (27) ile tanıştı. Kız isteme merasimi olduktan sonra nişanlanan çiftin hayatı daha sonra kabusa dönmeye başladı. Zeynep Duman'ın annesi Eşe Maraşlı ile tartışan Murat Duman Maraşlı'nın kendilerini ayırmak istemesinin ardından birbirlerini seven genç çift aralarında anlaşarak kaçmaya karar verdi. Nişanlısı Zeynep'i anne evine getiren Murat Duman'dan, kaynana Eşe Maraşlı polise başvurarak şikayetçi oldu. Karakolda biten bu kaçırma olayından sonra Murat Duman, 'çocuk istismarından' dolayı cezaevine gönderildi. 3 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan Duman, askere gitti. Bu sırada çiftin Batuhan (7) adlı bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Murat Duman askerden geldikten sonra Zeynep Duman, Damla (4) adında bir kız çocuğu daha dünyaya getirdi. Eşe Maraşlı daha sonra çiftten bir kez daha şikayetçi oldu. Şikayetin geri alınmasının ardından çift, 11 Kasım 2012 tarihinde resmi nikah işlemlerini de tamamladı. Aradan geçen 6 yıl sonra kamu davasına dönen kız kaçırma olayı nedeniyle Murat Duman'ın cezası Yargıtay tarafından onaylandı. 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Duman işyerinde çalıştığı sırada polisler tarafından alınarak Sivas Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 3 yıldır hapiste olan eşinin yeni yasayla tahliye olacağı umudunu taşıyan Zeynep eşinin tahliye olacağı günü bekliyor.

"Eşimin hapse girmesiyle mağdur oldum"
Eşinin cezaevine girmesiyle iki çocukla ortada kaldığını söyleyen Zeynep Duman, "Yargıtay'dan eşimin cezası 10 yıl 10 ay olarak geldi. Eşim şuanda 3 yıldır cezaevinde, üç senesi daha var. Biz büyüklerimizden yardım istiyoruz. Biz yeni düzenlemede tecavüzcülerle bir tutulmak istemiyoruz. Eşim tecavüzcülerle aynı koğuşta yatıyor. Vardiyalı uyuyorlar. Ben eşimin bir an önce cezaevinden çıkmasını istiyorum. Herkes ellerini vicdanına koyup düşünsün, onların da çocukları var. Çocuklarının babasız büyümesini istemezler. Ben babasız büyüdüm çocuklarımın babasız büyümesini istemiyorum. Biz evlilik yaptık. İki çocuğumuz ve mutlu bir yuvamız vardı. Yuvamız yıkıldı. Çok zor durumdayız. Eşimin hapse girmesiyle mağdur oldum. Önceden mağdur değildim" dedi.

"Çok heyecanlıyım"
Yeni yasanın gündeme gelmesiyle heyecanlandığını söyleyen Duman, "Adalet bakanımız bize söz verdi. 'Çıkaracağım namus sözü' dedi. Sözünü tutmasını istiyorum zaten sözünü tutmak üzere inşallah olacak bir şeyler. Yasanın biran önce çıkmasını, eşimin evine dönmesini istiyorum. Mağduriyetimin bitmesini istiyorum. Önceden de hapisten çıktı çıkacak oldu. O zaman buruk bir heyecan oldu. Ama şimdi daha çok heyecanlıyım. Umutluyum" diye konuştu.
7 yaşındaki Batuhan ve 5 yaşındaki Damla ise babalarının çok özlediklerini eve dönmesini beklediklerini söyledi.

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit 

 

Etiketler: Zeynep Duman


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