İyi kötü bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni bir yıla sayılı günler kala, hayallerimizi ve hayattan beklentilerimizi de yeniden gözden geçirme zamanı. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Psikologu Hilal Aktaş, bu yıl bir türlü gerçekleşemeyen hayaller için yapılabilecekleri anlattı.

Her yılbaşında olduğu gibi, geçen bir yılı acısıyla tatlısıyla geride bırakırken, hepimiz gelecek yıla umut dolu gözlerle bakarız. Yeni bir yıl bize yeni bir sayfa açar, iyi şeylerin olacağı beklentimizi tazeler, hayata daha sıkı sarılmamız için bir ümit verir. Kimileri için yeni bir iş, aşk ya da yeni kararlar anlamına gelen yeni yılda, kimileri için belirlenen hedefler çok tanıdıktır, “Derslerime daha iyi çalışacağım, işimde daha başarılı olacağım, kilo vereceğim, sigarayı bırakacağım, bu sene evleneceğim.” Peki bir önceki yılbaşında da aynı kararları almamış mıydınız? “Evet” diyenler için Psikolog Hilal Aktaş’ın bir önerisi var. Aktaş, “Yılbaşına sayılı günler kala, oturun evinizde en sevdiğiniz koltuğa ve geride kalan yılın bir değerlendirmesini yapın. Sonra gözlerinizi kapatın ve yeni yıldan neler beklediğinizi hayal edin" dedi.

Psikolog Hilal Aktaş, hayallerinizi bir önceki yıl olduğu gibi rafa kaldırmamanız için 5 kuralı ise şöyle açıkladı:

“Gerçekçi hedefler belirleyin; hedef belirlerken sadece ulaşabileceğiniz hedefler olduğundan emin olun. Aksi taktirdepeşinden hayal kırıklığı gelmesi sizi ümitsizliğe düşürebilir. Daha gerçekçi hedefler belirlerseniz, o hedeflere daha hızlı ve başarılı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Büyük hedefleri parçalara bölün; Hedefinize ulaşmak zaman alacaksa, örneğin zayıflamak için 10 kilo vermeniz gerekiyorsa önce ilk bir ay için“2 kilo vereceğim” şeklinde küçük hedefler oluşturun. Önemli olan büyük hedefe ulaşmak için hangi küçük adımları atmamız gerektiğini bilmek. Her başarılı küçük adımdan sonra ana hedefe biraz daha yaklaşacak ve motivasyonunuzun yükseldiğini göreceksiniz. Görsel kartlar hazırlayın; ne istediğinizi bir kağıda yazın ve bunu görebileceğiniz bir yere yapıştırın. Örneğin son zamanlarda kitap okuyamadığınızdan yakınıyor ve daha çok kitap okumayı hedefliyorsanız, televizyonun üstüne “kitap vakti” şeklinde bir not yazın. Bu not gözünüze her çarptığında yapmak istediğiniz şeyi hatırlayacaksınız. Motivasyonunuzu kaybetmeyin; hedeflerinize giden yolda önünüze engeller, aksaklıklar, sorunlar çıkabilir. Örneğin; spora haftada 3 defa gitmeyi hedeflediyseniz ve herhangi bir nedenden dolayı sadece 1 defa gittiysenizdert etmeyin. Bunun tekrarlanmaması için neler yapabileceğiniz hakkında düşünün. Bu aksamaların motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin. Olumlu tarafından bakın; zaman zaman bir değerlendirme yapın. Daha ne kadar çok kilo vermeniz gerektiğini değil de bu güne kadar ne kadar kilo verdiğinizin üstünde durun. Aslında isteyince başarabiliyorsunuz. Kendinizi kutlayın.”