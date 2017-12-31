Yeni yıla 1 gün kala DEAŞ operasyonu: 15'i yabancı 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, yeni yıla 1 gün kala DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 ilçede 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Örgüt adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve bu bölgedeki şahıslarla irtibatlı olan, haklarında ülkemizde eylem yapma potansiyeli olduğu yönünde istihbari bilgi bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin yabancı 'terör savaşçısı' olduğu öğrenildi.