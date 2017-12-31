Diğer
Kategoriler

Yeni yıla 1 gün kala DEAŞ operasyonu: 15'i yabancı 20 gözaltı

İstanbul'da yılbaşı öncesi 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 15'i yabancı 'terör savaşçısı' olduğu değerlendirilen 20 kişi gözaltına alındı.

Yeni yıla 1 gün kala DEAŞ operasyonu: 15i yabancı 20 gözaltı

31 Aralık 2017 09:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, yeni yıla 1 gün kala DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 ilçede 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Örgüt adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve bu bölgedeki şahıslarla irtibatlı olan, haklarında ülkemizde eylem yapma potansiyeli olduğu yönünde istihbari bilgi bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin yabancı 'terör savaşçısı' olduğu öğrenildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç