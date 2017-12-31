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Yeni yıla ilk balıkçılar 'merhaba' dedi

2018 yılına girilmesine sayılı saatler kalan balıkçılar, denizin ortasında göğüslerine yapıştırdıkları pankartlar ile yeni yılı karşıladı. Balıkçıların pankartlı yeni yıl mesajı havadan görüntülendi

Yeni yıla ilk balıkçılar merhaba dedi

31 Aralık 2017 13:38
Yeni yıla ilk balıkçılar 'merhaba' dedi - Tıkla İzle

Türkiye'nin 2018 yılına girmesine saatler kala, yeni yıla ilk "Merhaba" diyenler balıkçılar oldu. Balıkçı Kenan Balcı ile birlikte bir grup balıkçı Gürpınar Sahili'nde buluştu. Balıkçı teknesi ile denize açılan balıkçıların her biri göğsüne bir harf ve rakam yapıştırarak, '2018 Hoşgeldin' yazdı. Balıkçıların verdiği bu mesaj drone ile havadan da görüntülendi.

Balıkçı Kenan Balcı, 2017 yılının balıkçılar için üzüntülü olduğunu ifade ederek, "2018 sevgi, barış, bol balıklı günler getirsin. 2017'ye güle güle diyoruz. Hoş geldin 2018"dedi. 

Murat Delice-Ahmet Faruk Sarıkoç

 

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