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Yeni yıla yerin 300 metre altında girdiler

Zonguldak’ta maden işçileri 2017 yılına yerin metrelerce altında girdi. Yeni yıla ailelerinden uzakta giren işçiler pasta kesip yeni yılı kutladı.

Yeni yıla yerin 300 metre altında girdiler

01 Ocak 2017 00:21

Zonguldak’ta maden ocağında çalışan işçiler, 2017 yılını yerin metrelerce altında kutladı. Yeni yılı pasta keserek kutlayan işçiler, buruk sevinç yaşadılar. 16.00-24.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, kömür ocağında bulunan ağaç direklerden sofra yaptılar.

Yerin metrelerce derinliğindeki “Karaelmas”ı yeryüzüne çıkartabilmek için çalışan maden işçileri, yanlarında getirdikleri yaş pasta ve kola ile yeni yılı kutladılar. Yeni yıla ailesinden uzakta giren 43 yıllık maden işçisi İbrahim Çamlık, “Ülkenin ekonomisine katkıda bulunmak için bu işi severek yapıyoruz. Sevmezsen kaza yaparsın. Arkadaşlarla el birlikte çalışıyoruz. Bir maden işçisi 20 yılda emekli oluyor. Ben ikinci emekliliğimi yaşadım. Ancak bu işi severek yaptığım için işime devam ediyorum. Bu bir ekip işidir. Emekli oldum. 2016 yılını belasız kazasız atlattık. Burada madencilik bize göre kolay. Ülkedeki terör olayları, askerlerimizin şehit olması bizleri çok üzüyor. Soma’da yaşanan maden kazası, bu tür işler bizi derinden üzüyor. Allah hükümetimize ve devletimize mutluluklar versin. Yeni yılı yerin metrelerce altında kutlamak bize gurur veriyor. İşçi arkadaşlarımızla hep beraberiz. Tabii eşimiz ve çocuklarımızın yanında olmamamız bize burukluk veriyor. Onu da yaşıyoruz. Burada da aileyiz” diye konuştu.

41 yaşındaki maden işçisi Soner Çakar ise, “2016 yılı bizim için iyi geçmedi. Zonguldak için daha doğrusu. Hem bizim hem işverenler açısından iyi geçmedi. 2017 yılının iyi geçmesini temenni ediyorum. Terör olaylarının bitmesini istiyoruz. Her şeyin düzelmesini istiyoruz. Devletin maden sektörüne biraz daha fazla ilgi göstermesini bekliyoruz. Eğlenceymiş, sosyal faaliyetimiz yok. Bizim öyle şeylerle işimiz yok. Arkadaşlarımızla pasta kestik. Bu bize mutluluk verici” şeklinde konuştu.

Yeni yılı kutlayan işçiler, 2017 yılının kaza getirmemesini isteyerek dua etti. 

Sertaç Özdemir


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