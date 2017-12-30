Yeni yılda Kudüs'e yoğun ilgi bekleniyor

ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme çabasının ardından İslam dünyasından gelen tepkiler üzerine BM Genel Kurulu’nda ezici çoğunlukla bu kanunsuzluk reddedilmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda ‘Buradan tüm vatandaşlarıma ve tüm Müslümanlara çağrıda bulunuyorum. İmkanı olan herkes, lütfen Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etsin. Gidemeyenler de oradaki kardeşlerimize yardım göndersinler’ demesiyle Kudüs’e ziyaretleri artırmak için THY ve Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere bir çalışma başlatıldı.

Bu çalışmaların 22 Ocak'ta başlayacak yarı yıl tatili ile Kudüs’e olan ilgiyi artıracağı bekleniyor. www.biletler.com Müşteri İlişkileri Yöneticisi Yasin Canlı “Kudüs ve Mescid-i Aksa için başta THY indirimi ile gidiş-dönüş uçak biletleri 169 dolara kadar düştü. Yarı yıl tatilinde tur şirketlerinde yoğunluk yaşanacağına, Kudüs seferlerinde yüzde 100 doluluk oranının yakalanacağına inanıyoruz” dedi.

Canlı, “Diyanet de Kudüs bağlantılı Hac ve Umre Turları düzenleyeceğini açıkladı.

Diyanet sitesinde yayınlanan 4 gün 3 gece sürecek Kudüs gezisine göre tam gezi programı açıklandı. Diyanet ayrıca Kudüs-Mekke-Medine bağlantılı 13 günlük bir program daha yayınladı. Öte yandan özel hac ve umre tur şirketlerinin de Kudüs için özel paketler hazırladığı ve sömestr tatili için kampanyalı olarak müşterilerine sunuyor” şeklinde konuştu.

İnternette en çok aranan şehirler arasına giren Kudüs için bilet fiyatları ve tur paketlerinin aranmaya başlandığını aktaran Canlı, “Türk Hava Yolları, Kudüs seferleri için uçak biletlerinde indirime gittiğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Kudüs'e yapılan seferlerde uygulanacak bilet fiyatları hakkında ‘Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. Anlaşma yapan acentelere (Sabiha'dan) gidiş-dönüş bilet ücreti 159 dolardır’ ifadelerini kullandı. Vatandaşlar daha önce sosyal medyada "#ThyKudüseİndirimYap" etiketiyle bir kampanya başlatmıştı” diye konuştu.