İnegöl Kaymakam Ali Akça, eşi Ferahil Akça ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek yeni kimlik kartı için müracaatta bulundu. Ali Akça, “Bütün Türkiye’de yeni kimlik kartları için müracaatlar alınmaya başlandı. Biz de eşimle birlikte yeni hüviyetimizi almak için başvuruyoruz. Yeni kimlik kartlarının güvenliği arttırıldı. Teknolojiyle üretildiği için daha güvenli olacak. E-devlet imkanlarının kullanılmasında kolaylık sağlayacak. 10 yıl geçerli olacak olan kimlik kartlarımız vatandaşlarımız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bir fotoğrafla başvuru yapabilirsiniz

İnegöl Nüfus Müdürü Muzaffer Solmaz ise, “Yeni kimlikler 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren bütün Türkiye'de dağıtılmaya başlandı. Yeni kimlik kartları 10 yıllık olacak. Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik unsurlarıyla yapılan kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini imkansız hale getirecek şekilde tasarlandı" dedi.

Müdür Muzaffer Solmaz, “Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecek. Sahtecilikten kaynaklanan mağduriyet önlenecek. E-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden kimlik kartı ile erişilebilecek. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Elektronik imza olarak da kullanılabilecektir. Kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacak. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecek. Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, genel müdürlük web portalı (https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da çağrı merkezi (199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır. İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır. On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen son altı ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş (arka fon renginin beyaz, alın, yüz ve çenenin açık olduğu) bir adet biyometrik fotoğraf ile başvurması gerekmekte olup, başvuru sahiplerinin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf şart olmamakla birlikte ancak talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenebilmesi mümkündür. Başvuru sırasında ayrıca T.C. kimlik kartlarının PIN kodlarını içen kapalı bir zarf teslim edilecektir” dedi.

Salih Bakıcı