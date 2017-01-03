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Yeni yılda yeni yeme tarzı

Uzmanlar, yeni yılın ilk günlerinin yeme alışkanlığının gözden geçirilmesi için fırsat olduğunu söyledi.

Yeni yılda yeni yeme tarzı

03 Ocak 2017 08:30

İnsanların ayak üstü beslenmeye yöneldiğini ifade eden Özel Hayat Hastanesi diyetisyeni Dilara Süngü Bulut, “Neyi ne zaman, nerede, neden ve nasıl yediğiniz çok mühim. Daha sağlıklı yeme tarzı geliştirmek için bazı değişiklikler yapmanın faydası var. Yemekler ve atıştırmalıklar önceden planlanmalı. Gelişi güzel yemek yüksek kalori alımına sebep olur. Bulunduğunu ortamda çikolata, kurabiye, bisküvi tüketilirken, sağlığınızı ve kilonuzu korumak adına çantanızda bulundurduğunuz meyveyi yiyin. Hazmetmek ve sindirimi rahatlatmak için gıdaları yavaş tüketin. Her lokmanın keyfini çıkarın. Sonuçta doyduğunuz anlamına gelen sinyaller mideden beyne geç ulaşıyor. Tüketilmesi daha uzun süren gıdaları seçmekte fayda var. Mesela bir kase yoğurt ile yapılmış marullu bir cacık, bir kase yoğurda göre daha uzun sürede tüketilebilir” dedi.

Bulut, "Öğünlerden önce 2 küçük bardak su içmeyi alışkanlık edinin. Gün boyunca susamayı beklemeden su içmeye özen gösterin. Gözden uzak gıda mideden de uzak olur. Etrafımızda yüksek kalorili cipsler, bisküviler, şekerlemeler bulundurmamak gerekir. Bunların yerine meyve, çiğ sebze ve diğer az kalorili gıdalar tercih edilmeli. Yürüyüş, yüzme, bisiklet ve benzeri sporları ihmal etmemeli” diye tavsiyelerde bulundu.

Etiketler: Dilara Süngü Bulut, diyet, yemek


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