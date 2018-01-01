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Yeni yılda yepyeni 'Türkiye'

Hep daha iyi bir gazete için çalıştık hep yenilendik. Size sizden haberler verdik, ama önce sizi dinledik. Doğru ve tarafsız haberciliğin adı Türkiye gazetesinin sayfaları 2018'de yeniliğe açıldı.

Yeni yılda yepyeni Türkiye

01 Ocak 2018 08:00

Yazarlarımız da çoğaldı, aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Değişen tasarımı ve yepyeni sayfalarıyla işte 'Yeni Türkiye'...

BİZİM SAYFA ARTIK 2 SAYFA

48 yıldır bizi biz yapan millî ve manevi değerlerimizle gönülleri fetheden Bizim Sayfa'mız yeni yıldan itibaren artık 2 sayfa. Din ve ahlak üzerine, her bireyin ilgiyle okuyacağı konular, romanlar, sizden gelenler, yetenekli kalemler ve örnek hayatlar bu sayfalarda...

İŞTE YENİ YAZARLARIMIZ

Millî ve manevi değerlerine gönülden bağlı ve katılımlarla güçlenen gazeteniz Türkiye'nin yeni yazar kadrosu...


Siyasetin usta kalemi Süleyman Özışık
İlahiyatçı, araştırmacı yazar Prof. Dr. Hilmi Demir
Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş
Roman tadında yazılarıyla Meryem Aybike Sinan
Gençlerimize ışık tutan eğitim köşesiyle Salih Uyan
Beşiktaş yorumlarıyla Ahmet Dursun

GENİŞ AÇI

Uzman konuk yazarlar, gündemin perde arkasını enine boyuna Geniş Açı'da sizlere aktarıyor...

HAVACILIK

Havacılığa yön veren havacılık sayfası gazeteniz Türkiye'de. Havacılık uzmanı Yard. Doç. Dr. Erdal Dursun, uçaklarla ilgili bilmediklerinizi ve havacılık sektorüne dair merak ettiklerinizi bu sayfada derliyor...

MUTFAK KÜLTÜRÜ

Türkiye'de Anadolu'dan Avrupa'ya yıllar boyu mutfaklara muhabbet katmış eşsiz bir mutfak kültürü var. Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Adnan Şahin; uzman şeflerden tarifler, bölge bölge Anadolu mutfak kültürü, gastronomi söyleşileri ve gidilmesi gereken mekânları sizler için hazırlıyor...

TÜRKİYE ÇOCUK

Türkiye'de tam 36 yıldır eğlendirirken öğreten çocukluğunuzun dergisi Türkiye çocuk dergisi, bilgi dolu çocuk sayfaları ve hafta sonu çocuk bulmacaları ile her ay ücretsiz kapınızda. 

 

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