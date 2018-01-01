Yeni yılda yepyeni 'Türkiye'

Yazarlarımız da çoğaldı, aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Değişen tasarımı ve yepyeni sayfalarıyla işte 'Yeni Türkiye'...

BİZİM SAYFA ARTIK 2 SAYFA

48 yıldır bizi biz yapan millî ve manevi değerlerimizle gönülleri fetheden Bizim Sayfa'mız yeni yıldan itibaren artık 2 sayfa. Din ve ahlak üzerine, her bireyin ilgiyle okuyacağı konular, romanlar, sizden gelenler, yetenekli kalemler ve örnek hayatlar bu sayfalarda...

İŞTE YENİ YAZARLARIMIZ

Millî ve manevi değerlerine gönülden bağlı ve katılımlarla güçlenen gazeteniz Türkiye'nin yeni yazar kadrosu...



Siyasetin usta kalemi Süleyman Özışık

İlahiyatçı, araştırmacı yazar Prof. Dr. Hilmi Demir

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş

Roman tadında yazılarıyla Meryem Aybike Sinan

Gençlerimize ışık tutan eğitim köşesiyle Salih Uyan

Beşiktaş yorumlarıyla Ahmet Dursun

GENİŞ AÇI

Uzman konuk yazarlar, gündemin perde arkasını enine boyuna Geniş Açı'da sizlere aktarıyor...

HAVACILIK

Havacılığa yön veren havacılık sayfası gazeteniz Türkiye'de. Havacılık uzmanı Yard. Doç. Dr. Erdal Dursun, uçaklarla ilgili bilmediklerinizi ve havacılık sektorüne dair merak ettiklerinizi bu sayfada derliyor...

MUTFAK KÜLTÜRÜ

Türkiye'de Anadolu'dan Avrupa'ya yıllar boyu mutfaklara muhabbet katmış eşsiz bir mutfak kültürü var. Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Adnan Şahin; uzman şeflerden tarifler, bölge bölge Anadolu mutfak kültürü, gastronomi söyleşileri ve gidilmesi gereken mekânları sizler için hazırlıyor...

TÜRKİYE ÇOCUK

Türkiye'de tam 36 yıldır eğlendirirken öğreten çocukluğunuzun dergisi Türkiye çocuk dergisi, bilgi dolu çocuk sayfaları ve hafta sonu çocuk bulmacaları ile her ay ücretsiz kapınızda.