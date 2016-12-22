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Yeni yılı doğanın kucağında karşılayın

Yeni yıl yaklaşırken, 31 Aralık tarihinin hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen tatil severler şehrin içinden uzaklaşabilecekleri bir yer aramaya başladılar.

Yeni yılı doğanın kucağında karşılayın

22 Aralık 2016 09:13

Çam ormanları içinde Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda hizmet veren Çam Termal Spa Otel, yeni yılda misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor. Bir yılın yorgunluğunu atmak, yeni bir yılı doğanın kucağında karşılaşmak isteyenlerin tercihi olan Çam Termal&Spa Otel’in yılbaşı için özel bir program da düzenledi.

Yeni Yıl Programını açıklayan Çam Thermal Spa&Resort Convention Center Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Oğultürk “ Yeni bir yıla, tüm yorgunluklarımızı atacağımız bir program ile gireceğiz. 2017 yılı için misafirlerimize hazırladığımız programımızda; açık havada mangalda sucuk partisi, gala yemeği, canlı müzik ve yılbaşına özel sürpriz hediye çekilişlerini yapacağımız yılbaşı gecesinde, Çam Termal Otel’i tercih edenler, Gökten Yüksel orkestrası eşliğinde Arya’nın muhteşem şarkılarıyla eğlenecekler” dedi.
 

Etiketler: Çam Termal&Spa Otel, elalem iletişim, yılbaşı tatili


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