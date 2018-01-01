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Yeni yılın ilk kazası 1’i ağır 3 yaralı

Karabük'te yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeni yılın ilk kazası 1i ağır 3 yaralı

01 Ocak 2018 04:14

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 24.05 sıralarında 100. Mahallesi Jandarma Kavaşağında meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük'e seyreden Bekir Sıtkı Gülhan (35) yönetimindeki 35 KH 505 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Mücahit Köylü'nün (24) idaresindeki 37 BM 631 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile Mine Gülhan (28) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada sürücü Mücahit Köylü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

 

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