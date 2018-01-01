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Yeni yılın ilk saatlerinde otomobili ile takla attı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, yeni yılın ilk saatlerinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeni yılın ilk saatlerinde otomobili ile takla attı

01 Ocak 2018 04:20

Kaza, 03.00 sıralarında Derince ilçesi D-100 karayolu şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsü, 41 HB 600 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarına üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yerde yatan yaralı sürücüye vatandaşlar, “Hadi canım kardeşim. Allah şifa versin” diyerek moral vermeye çalıştı. Karayolları ekipleri, araçtan dökülen yağ sebebiyle kayganlaşan yola kum döktü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Refik Fidan

 

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